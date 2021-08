LUMA Arles : un projet d’envergure aux portes de la Camargue

Schüco, leader sur les enveloppes de bâtiment innovantes, a le plaisir de dévoiler son dernier projet d’envergure : le nouveau centre artistique LUMA situé à Arles dans les Bouches-du-Rhône ; un projet unique conçu par l’architecte de renommée mondiale Frank Gehry et commandité par la collectionneuse d'art, mécène et réalisatrice de documentaires suisse, Maja Hoffmann fondatrice de la Fondation LUMA. Tout le savoir-faire Schüco aura été nécessaire pour réaliser certaines boîtes vitrées des tours qui composent le bâtiment, au travers de la gamme SFC 85 Schüco.

Un hommage régional

Le 26 juin dernier, soit 6 ans après le lancement du chantier, s’est tenue l’inauguration de LUMA Arles. Très attendu par les Arlésiens et les amateurs d’art contemporain, ce nouveau pôle culturel vient renforcer le prestige de la commune dans le secteur de l’art, déjà réputée pour les Rencontres internationales de photographie et le festival de musique du monde : Les Suds.



Installé sur le site d’un ancien centre d’entretien de la SNCF, le centre artistique se présente comme une architecture spectaculaire suscitant la curiosité et l’admiration de tous. À l’origine de sa conception : le « starchitecte » Frank Gehry, qui compte parmi ses réalisations la Fondation Louis Vuitton à Paris, le Musée Guggenheim de Bilbao ou encore la Maison dansante à Prague. Dans le cadre de l’élaboration du design de la tour de LUMA Arles, l’architecte canadien a puisé son inspiration dans les paysages locaux, à l’image du massif des Alpilles, ainsi que dans l’histoire de la région avec des assemblages de pierre des constructions romaines et romanes arlésiennes.

Une architecture unique

Le 26 juin dernier, soit 6 ans après le lancement du Surplombant la ville, l’ensemble du bâtiment constitué de 10 niveaux, se compose d’un noyau de béton autour duquel viennent se positionner 4 tours parées de blocs d’acier inoxydable. Associés à des disciplines artistiques différentes, les édifices sont placés sous l’égide de la tour située à l’extrémité nord du Parc des Ateliers. L’enveloppe de cette dernière se compose de la façade bloc (5 000m², 11 000 blocs) qui constitue l'élément principal ; des panneaux isolants qui font office de supports des blocs en acier inoxydable de parement. La Rotonde (4 000m²), grande verrière circulaire de 54m de diamètre et 16m de haut, aussi appelée « drum » par les équipes californiennes de Frank Gehry, crée un espace de transition entre le parvis et le bâtiment. Enfin, les façades en panneaux préfabriqués de grandes dimensions en béton armé (8 500m²) recouvrent le noyau de la tour et les volumes bas. Remarquables, les boîtes vitrées (46 ouvrages intérieurs et extérieurs) percent la façade bloc et apportent la lumière naturelle dans les locaux.



Parmi ces 46 boîtes posées en saillie sur la façade, 21 d’entre elles nécessitaient des ouvrants de confort. Pour ces boîtes équipées d’ouvrants à la française sur la face principale, le Bureau d’Études Façades T/E/S/S a sélectionné la gamme SFC 85 VEC de Schüco.



Yves Desfonds, chargé de Prescription et Suivi d'Affaires chez Schüco, a fait le lien entre l’atelier d’ingénierie T/E/S/S et celui de Stéphane Juillet, Responsable du BET au sein de Schüco, pour la mise au point de la solution idéale, avant consultation.



« Chez Schüco, nous sommes fiers de travailler sur des projets signés Frank Gehry. Pour les ouvrants SFC 85 VEC à deux vantaux, nous avons relayé les essais auprès de T/E/S/S, ce qui a permis de valider les performances de cette conception unique. Ainsi, nous avons créé ensemble des profilés avec une masse vue très fine au niveau du montant central et des allèges vitrées invisibles. »

LUMA ARLES, un projet ambitieux aux besoins techniques complexes

Dans le cadre de la conception, la complexité du projet de Frank Gehry et ses contraintes techniques ont nécessité l’utilisation d’outils pointus comprenant notamment l’élaboration d’une maquette 3D par T/E/S/S, partagée avec l’ensemble des entreprises concernées par le chantier.



L’effet de saillie, plus ou moins prononcé selon les boîtes, multiplie les points de raccord entre les deux faces latérales, le plancher et la petite verrière en toiture, qui doivent être intégrés au millimètre dans leur cadre.



En effectuant cette mise au point technique préalable, « le partenaire Schüco Technivec, basé à Meyreuil dans les Bouches-du-Rhône, a pu apporter le plus grand soin à la fabrication de l’ouvrage », comme l’indique Yves Desfonds.



La pose des menuiseries a ensuite été conduite par Eiffage Métal. Ces boîtes de 2,5 m de large sur 4 m de haut, dont la profondeur varie entre 2,5 m et 50 cm selon la géométrie adjacente de la tour, ont été assemblées en pied de tour pour être ensuite levées et encastrées dans la façade, sans aucun défaut d’étanchéité.

Fenêtres sur le monde

Inspiré par la beauté du cadre arlésien, Frank Gehry a conçu le nouveau bâtiment de la Fondation LUMA de manière à valoriser ce dernier. Aménagées dans les murs verticaux entre les trois grandes tours, les fenêtres cadrent les éléments forts du paysage régional tels que les Arènes, les Alpilles, le Rhône et bien sûr, Arles.



Admirative, Émilie Raoux, architecte et ingénieure du Bureau d’Etudes Façades T/E/S/S ; témoigne : « La gamme VEC de Schüco dissimule parfaitement les parties ouvrantes des parties fixes offrent ainsi un clair de vitrage maximal avec ses profilés très minces ».

Crédit photo : T/E/S/S atelier d’ingénierie & Hervé Hôt

Pour en savoir plus exit_to_app