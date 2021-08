La performance du S1 reflète la reprise des ventes et l’inflation des coûts d’achat et du transport au T2

Le Groupe Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et surfaces sportives, vient de choisir Veolia pour l’accompagner dans l’accélération du déploiement de son programme ReStart®, filière de collecte et de valorisation des revêtements de sol mise en place depuis 2010. Dans le cadre de ce programme, Veolia assure la collecte et le tri des chutes de pose de revêtements de sol souples auprès des professionnels du bâtiment, clients de Tarkett. Ces revêtements collectés sont recyclés au sein des sites de production Tarkett. Cette collaboration porte sur l’ensemble du territoire français et des perspectives de développement sont envisagées pour d’autres matériaux et périmètres géographiques.