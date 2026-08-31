Lumière naturelle et protection contre la chaleur : concevoir le confort dès le départ

La protection thermique estivale repose sur une approche globale : LAMILUX associe lumière naturelle, protection solaire et ventilation pour créer des systèmes de toiture performants.

Concevoir ensemble lumière naturelle et protection contre la chaleur

Les grandes surfaces vitrées en toiture créent des espaces lumineux et conduisent la lumière naturelle jusqu’au cœur du bâtiment. Dans le même temps, d’importants apports de chaleur solaire peuvent entraîner une forte surchauffe des espaces intérieurs en été. Le principal enjeu de conception consiste donc à exploiter au mieux la lumière naturelle tout en limitant efficacement les risques de surchauffe.

Une mesure isolée ne suffit généralement pas. Les dispositifs d’ombrage réduisent le rayonnement solaire direct, mais ne permettent pas d’évacuer la chaleur déjà accumulée dans le bâtiment. La ventilation doit elle aussi être utilisée de manière ciblée : mise en œuvre au mauvais moment, elle peut faire pénétrer davantage de chaleur à l’intérieur. LAMILUX adopte donc une approche globale afin d’améliorer durablement le climat intérieur : le vitrage, la protection solaire et la ventilation naturelle sont coordonnés dès le début de la conception.

Limiter les apports thermiques tout en préservant la qualité de la lumière naturelle

La première étape consiste à réduire les apports de chaleur solaire dès le niveau du vitrage en toiture. Il est essentiel de choisir une solution adaptée à l’utilisation du bâtiment, à l’orientation et aux dimensions des surfaces vitrées. Les vitrages à contrôle solaire limitent les apports énergétiques sans assombrir inutilement les espaces intérieurs. Les systèmes de protection solaire extérieurs ou intégrés renforcent cet effet en interceptant une grande partie de l’énergie solaire avant qu’elle n’atteigne le vitrage ou directement au niveau de celui-ci.

LAMILUX propose des solutions adaptées à chaque projet, qui vont au-delà des systèmes d’ombrage classiques. Les vitrages sérigraphiés et les dispositifs de guidage de la lumière réduisent le rayonnement solaire direct tout en laissant pénétrer une lumière naturelle diffuse dans les espaces intérieurs. Les modules photovoltaïques semi-transparents associent en outre la protection solaire à la production d’énergie solaire.

Les espaces restent ainsi lumineux et agréables à utiliser, tandis que les apports de chaleur solaire sont limités de manière ciblée. Dans les écoles, les bureaux, les halls d’accueil et les zones de production notamment, il est ainsi possible d’associer une excellente qualité d’éclairage naturel à une protection thermique estivale efficace.

Évacuer l’excès de chaleur de manière contrôlée

Même avec un vitrage et une protection solaire soigneusement coordonnés, les charges thermiques ne peuvent pas être entièrement évitées. Les occupants, l’éclairage, les installations techniques et les apports solaires résiduels continuent de contribuer à l’échauffement du bâtiment. L’étape suivante consiste donc à évacuer cette chaleur de manière ciblée.

Comme l’air chaud monte, les systèmes d’éclairage zénithal LAMILUX sont particulièrement adaptés à la ventilation naturelle et à l’évacuation de l’air chaud. Celui-ci peut s’échapper par les verrières, les fenêtres pour toit plat, les lanterneaux coupoles ou les lanterneaux continus, tandis que de l’air plus frais pénètre dans le bâtiment par des ouvertures de façade ou des amenées d’air situées plus bas.

Le rafraîchissement nocturne est particulièrement efficace. Dès que les températures extérieures diminuent, les éléments ouvrants sont activés afin d’évacuer la chaleur accumulée pendant la journée dans les espaces intérieurs et les composants du bâtiment. Le bâtiment aborde ainsi la journée suivante avec une charge thermique réduite.

Des capteurs de température, de CO₂, de vent et de pluie permettent un fonctionnement sûr et adapté aux besoins. L’intégration à la gestion technique du bâtiment permet de piloter la ventilation de manière fiable, sans que son fonctionnement dépende uniquement du comportement des utilisateurs.

Concevoir le confort d’été comme un système global

Pour que le vitrage, la protection solaire et la ventilation agissent de manière optimale, ils doivent être intégrés à un concept global de bâtiment. LAMILUX développe donc ses systèmes d’éclairage zénithal sous forme de solutions globales adaptées à chaque projet. La composition du vitrage, les ouvrants de ventilation, les motorisations, les capteurs et les systèmes de commande sont dimensionnés en fonction du bâtiment et de son utilisation.

Qu’il s’agisse d’une verrière pour un atrium ou un hall d’accueil, d’une fenêtre pour toit plat destinée à un bâtiment résidentiel ou tertiaire, ou encore d’un lanterneau coupole ou continu pour un grand hall industriel, LAMILUX associe lumière naturelle, protection solaire et évacuation naturelle de la chaleur au sein d’un système parfaitement coordonné. Les concepteurs sont accompagnés depuis les premières phases du projet jusqu’à l’intégration dans la gestion technique du bâtiment, en passant par le dimensionnement technique.

La protection thermique estivale suit ainsi une logique claire : les apports de chaleur solaire sont limités le plus tôt possible, la qualité de la lumière naturelle est préservée et l’excès de chaleur est évacué de manière contrôlée par la toiture. Le système de lumière naturelle devient ainsi un élément actif des bâtiments à haute efficacité énergétique et contribue à une construction durable.

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