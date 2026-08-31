Le site Zéro Logement Vacant a été visé par une cyberattaque revendiquée par ZeroBytes. Des données de propriétaires immobiliers pourraient avoir été volées.

Le service public numérique « Zéro logement vacant » est au cœur d’une revendication de cyberattaque portant sur un volume considérable de données. Le site, rattaché au ministère de la Ville et du Logement, était inaccessible dimanche 30 août.

Le groupe de hackers ZeroBytes revendique le piratage de la plateforme, rapporte le site spécialisé French Breaches, et affirme avoir récupéré près de 149 millions d’enregistrements bruts. Un volume qui ne correspond pas nécessairement au nombre de données individuelles ou de personnes concernées, les fichiers pouvant comporter des doublons.

Des informations permettant d'identifier des propriétaires

Destiné aux collectivités, « Zéro logement vacant » est un service numérique de l’État consacré à la remise sur le marché des logements vacants. D’après les éléments publiés par French Breaches, les informations récupérées pourraient notamment permettre d’identifier des propriétaires ou d’accéder à des données liées aux biens immobiliers enregistrés sur la plateforme.

Parmi les informations susceptibles de figurer dans les fichiers revendiqués se trouvent des noms et prénoms, des dates de naissance, des adresses postales ainsi que différents identifiants associés aux propriétaires ou aux biens.

Le ministère de la Ville et du Logement, sollicité par l’AFP, n’a pas souhaité communiquer à ce stade.

ZeroBytes s’était déjà attribué une importante opération visant les données de l’administration fiscale, révélée à la mi-août. Selon la Direction générale des finances publiques (DGFiP), cette attaque, menée entre fin juin et fin juillet, concerne au moins 678 000 particuliers et professionnels. Un piratage massif qui avait poussé le gouvernement à présenter ses « excuses » aux personnes touchées.

Avec AFP