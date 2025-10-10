Modular Glass Skylight MS78 : la lumière signée LAMILUX

Avec le Modular Glass Skylight MS78, LAMILUX a développé une solution qui établit de nouvelles références dans la construction de systèmes d’éclairage naturel. Il associe la flexibilité et l’élégance d’un toit vitré classique à la simplicité et à la sécurité d’une fenêtre de toit plat préfabriquée. Le Modular Glass Skylight MS78 est ainsi la combinaison parfaite entre liberté architecturale et efficacité pratique.

Les modules individuels s’assemblent comme des éléments modulaires. Ils permettent de réaliser des toits vitrés d’une largeur allant jusqu’à trois mètres, d’une longueur variable jusqu’à 20 mètres et avec une inclinaison de 5° à 30°. Grâce à son haut degré de préfabrication, l’installation sur chantier est rapide, sûre et précise – sans effort supplémentaire et avec une fiabilité maximale.

Mais le MS78 ne séduit pas seulement par sa mise en œuvre. Au quotidien, ses larges surfaces vitrées laissent entrer un maximum de lumière naturelle, créant une atmosphère lumineuse et conviviale qui améliore le bien-être. Les ouvrants peuvent être juxtaposés directement, assurant un apport continu d’air frais – sans aucune technique visible, puisque les mécanismes sont intégrés de manière invisible dans le profil.

Sur le plan esthétique également, le système fixe de nouveaux standards. Grâce à l’intégration native des ouvrants, les éléments fixes et ouvrants apparaissent comme une seule unité. Le résultat est un design moderne et élégant, aux lignes claires et aux détails réduits.

Pour les architectes et les maîtres d’ouvrage, cela signifie : un toit vitré offrant une liberté de conception maximale tout en étant aussi simple à manipuler qu’une fenêtre de toit plat. Avec le LAMILUX Modular Glass Skylight MS78, naissent des espaces baignés de lumière qui impressionnent par leur architecture et offrent en même temps une fonctionnalité optimale.

