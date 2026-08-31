À partir du 1er janvier 2027, le coefficient de conversion de l'électricité du DPE passera de 1,9 à 1,7. Une évolution critiquée par Coénove.

Le coefficient de conversion de l'électricité, qui sert au calcul du DPE (diagnostic de performance énergétique), s'apprête à connaître sa troisième évolution en six ans. Pour l'association Coénove, qui rassemble des acteurs de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, cette nouvelle modification rend le DPE « illisible ».

Une mesure qui réhabilite certaines passoires thermiques

Au 1er janvier 2027, ce coefficient passera donc de 1,9 à 1,7. La mesure a été officialisée avec la publication d'un décret au Journal officiel mercredi 26 août. Elle devrait, selon les estimations avancées par le gouvernement, faire sortir du statut de passoire thermique 125 000 logements du parc locatif privé et 300 000 résidences principales.

Mais ce qui est accueilli comme une bonne nouvelle par les uns, notamment la Fnaim, qui y voit une occasion pour les propriétaires de conserver leurs biens sur le marché locatif, est décrié par Coénove comme « un passage en force gouvernemental ».

Le coefficient est passé de 2,58 à 1,7 en 5 ans

Dans un communiqué de presse, l'organisation estime au contraire qu' « au regard de la réalité du mix électrique français, actuel voire prospectif, ce calcul conduirait à une valeur supérieure à 2,3 ». Ce qui était le cas avant 2022 et une première diminution de 2,58 à 2,3.

Coénove enfonce le clou en dénonçant un « tour de passe-passe réglementaire qui va se faire sur le dos des précaires énergétiques ».

« Après 2,3, puis 1,9, voici 1,7. Jusqu’où ira-t-on ? À force de modifier les indicateurs scientifiques pour améliorer facticement les statistiques, on finit par perdre de vue l'objectif principal : rénover réellement les logements », avance Jean-Charles Colas-Roy, président de Coénove. « Ce n'est pas le coefficient Ep/Ef qu'il faut modifier, ce sont les bâtiments qu'il faut rénover. »