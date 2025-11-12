À la COP30 de Belém, Saint-Gobain dévoile sa feuille de route pour la construction durable. Objectifs : transformer en profondeur le secteur et faire de la construction durable une norme.

Saint-Gobain a profité de la COP 30, qui a lieu à Belém (Brésil) du 10 au 21 novembre 2025, pour révéler son « Action Paper » pour la construction durable. Une feuille de route collaborative issue de l'Observatoire de la construction durable du groupe aux 46,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

Selon le géant français des matériaux de construction, ce document est le résultat de l'enquête menée par l'Observatoire de la construction durable auprès de 1 797 réponses de 207 participants dans 36 pays.

Saint-Gobain annonce vouloir « accélérer la transition du secteur de la construction »

Les conclusions de cet « Action Paper » ont été présentées au pavillon « Buildings and cooling de la Global alliance for buildings and the cool coalition », mercredi 12 novembre.

Ce document vise à accélérer la généralisation de la construction durable à l’échelle mondiale. « Une nouvelle étape », selon Benoit Bazin, « pour accélérer la transition du secteur de la construction ». Le PDG du groupe affirme que « l’intelligence collective et l’action permettront de relever l’ampleur du défi » avec des constructions plus durables.

Des bâtiments à émissions quasi nulles d'ici 2030 ?

La feuille de route de Saint-Gobain identifie six enjeux clés : définir un cadre commun de la durabilité, renforcer la coopération entre acteurs, intégrer l’adaptation climatique, soutenir les économies émergentes, prouver la rentabilité du durable et changer la perception de la durabilité, de la contrainte à l’adhésion.

De ces enjeux découlent treize actions prioritaires, telles que l’intégration de la résilience dans les appels d’offres ou la création de codes adaptés aux contextes locaux. Ce plan s’inscrit dans la dynamique du « Buildings Breakthrough », pour faire des bâtiments à émissions quasi nulles la norme d’ici 2030, conciliant performance climatique, bien-être et valeur économique.

Par Raphaël Barrou