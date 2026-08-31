Après les crues et glissements de terrain au Népal, le bilan humain ne cesse d'empirer alors que de premières estimations commencent à émerger sur les coûts de la reconstruction des infrastructures.

« À l'heure actuelle, l'urgence reste aux secours et à sauver des vies autant que possible. » Après la catastrophe, le ministre népalais des Affaires étrangères, Shisir Khanal, sait que l'heure est encore aux recherches alors que les crues et les éboulements survenus mercredi 26 août à la frontière avec le Tibet ont causé la mort d'au moins 900 personnes et la disparition de plus de 4 000 personnes.

Des dégâts matériels chiffrés à « plusieurs milliards de dollars »

Lundi 31 août, les autorités népalaises n'étaient toujours pas parvenues à entrer en contact avec une centaine d'ouvriers qui travaillaient dans un tunnel de chantier de barrage hydroélectrique. Une catastrophe dans la catastrophe puisque les 80 sauveteurs engagés sur ce front ne peuvent progresser que lentement devant l'ampleur des dégâts.

Côté infrastructures, Shisir Khanal estime déjà que la reconstruction devrait se chiffrer à « plusieurs milliards de dollars ». Son économie étant avant tout portée par le tourisme, qui emploie plus d'un million de ses 30 millions d'habitants selon le ministère des Affaires étrangères français, le Népal pourrait connaître des difficultés à trouver les fonds nécessaires seul. Son PIB de 2025 ne s'élevait par exemple qu'à 45 milliards de dollars.

Un immense défi pour le gouvernement de la Gen Z

« Nous allons procéder à une évaluation des pertes et des dégâts puis nous organiser, j'en appelle au soutien de la communauté internationale », a ainsi ajouté le ministre népalais. Selon les premières estimations des autorités, plus de 80 ponts et des dizaines de kilomètres d'autoroute ont été endommagés ou détruits par le torrent de boue causé par l'effondrement d'un glacier. L'Union européenne (UE) a annoncé une aide d'urgence de 2 millions d'euros, le Royaume-Uni de 5 millions de livres (5,8 millions d'euros).

Le voisin chinois, qui fait aussi face aux dégâts de la catastrophe de son côté avec le Tibet, participe aussi à l'aide financière d'urgence. Selon l'ambassade de Chine au Népal, plus de 13 200 colis de secours sont déjà arrivés à Katmandou via deux avions de l'armée chinoise.

Presque un an jour pour jour après le mouvement de la « Gen Z », qui a incendié le Parlement et provoqué la démission du gouvernement, la reconstruction après la catastrophe constituera en tout cas un défi de plus pour Balendra Shah, le chef du gouvernement élu en mars dernier, qui portait les espoirs d'un renouveau de la classe politique dans le pays.