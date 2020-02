Premier gammiste à s'être lancé sur le marché de la pergola bioclimatique en 2012, Profils Systèmes s'associe aujourd'hui à Thibaut chanut du cabinet d'architecture Dank Architectes pour développer un nouveau concept de pergolas haute valeur ajoutée en associant son image de créateur industriel et de technicien à celle d'un cabinet d'architecture et de design à l'approche encore plus « créative », et « artistique ».