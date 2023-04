Menuiserie PVC bas carbone : impact carbone proche des 50 kg CO2 eq/UF pour les FDES collectives des partenaires VEKA

Après vérification et publication sur la base INIES, deux catégories de FDES sont désormais disponibles en téléchargement sur le site internet VEKA.

FDES pour la gamme 70 mm VEKA standard incorporant une partie de matière recyclée en fin de vie et régénérée.

FDES pour la gamme 70 mm - Ligne VEKA REcycle, avec un contenu de matière recyclée en fin de vie en boucle fermée entre 66 et 70 %.

Précisons que les FDES constituent la carte d’identité environnementale d’un produit et sont basées sur les résultats de son Analyse du Cycle de Vie (ACV). Les impacts environnementaux, la maîtrise des risques sanitaires et les notions de confort font parties des indicateurs évalués dans les FDES, le tout dans la perspective du calcul de la performance environnementale du bâtiment.



VEKA et ses partenaires fabricants sont aujourd’hui à même de proposer une menuiserie PVC bas carbone, proche des 50 kg CO 2 eq/UF.



Comparées aux précédentes FDES collectives (SNEP-UFME), ces FDES spécifiques aux partenaires VEKA permettent d’économiser :

pour la ligne VEKA REcycle : 25% de CO 2 en blanc, ou 29% en couleur et XXL blanc et couleur,

en blanc, ou 29% en couleur et XXL blanc et couleur, pour les lignes Gamme 70 mm VEKA standard : 13% de CO 2 en blanc, ou 22% en couleur et XXL blanc et couleur.

Les fabricants VEKA qui se sont engagés dans la collecte des données environnementales nécessaires à l’établissement de ces fiches, bénéficient de ces FDES collectives / Gamme 70 VEKA standard, qu’ils peuvent utiliser dans le cadre des calculs RE 2020.



Certains des fabricants VEKA ont choisi d’aller encore plus loin, en signant la charte d’engagement VEKA REcycle, afin de développer l’éco-conception et le recyclage, en boucle fermée, de leurs menuiseries. Ainsi, via VEKA Recyclage et ses partenaires, ils font recycler en France leurs chutes de fabrication ainsi que les menuiseries PVC en fin de vie déposées lors de rénovations ou de réhabilitations. Ils disposent donc des FDES collectives - ligne VEKA REcycle.



Les résultats affichés aujourd’hui illustrent la prise en compte des enjeux environnementaux par le Groupe VEKA depuis des dizaines d’années et son engagement concret en matière d’économie circulaire. Ainsi, depuis 30 ans, le Groupe s’est largement investi dans le recyclage en boucle fermée avec ses propres systèmes de collecte des menuiseries en fin de vie et des chutes de fabrication. En France, c’est l’usine VEKA Recyclage, située près de Troyes, qui assure la collecte et le recyclage de déchets de menuiseries et de fermetures PVC, afin de produire une matière recyclée disponible pour l’extrusion de nouveaux profilés pour fenêtres. Par ailleurs, VEKA maîtrise pleinement la coextrusion et intègre de la matière recyclée au cœur de ses profilés PVC pour en réduire l’empreinte carbone. Son parc machine et outillage fait d’ailleurs l’objet d’investissements réguliers afin d’augmenter la part de matière recyclée.



Avec ses partenaires fabricants, VEKA propose ainsi en France des fenêtres PVC économes en ressources, entièrement recyclables et recyclées, offrant une traçabilité avérée et permettant dès à présent de réduire l’impact environnemental des nouvelles constructions ou des rénovations / réhabilitations.

Ligne VEKA REcycle, intégrant 100% de matière recyclée au cœur des profilés, présentée ci-dessus et ci-dessous en teintes foncée et claire (matière recyclée colorée volontairement en vert pour illustrer le principe de coextrusion).

Pour en savoir plus exit_to_app