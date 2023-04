L’élégance intemporelle de l’ardoise naturelle installée en façade

Les projets architecturaux, aujourd’hui doivent être pensés pour se perpétuer. CUPACLAD peut ainsi durer des décennies sans détérioration grâce à l’utilisation d’une ardoise naturelle de la plus haute qualité.



Un choix idéal pour les façades de bâtiments, l’ardoise étant un matériau écologique et recyclable, ce qui en fait donc un choix responsable.



Les systèmes CUPACLAD sont nés du besoin d’adapter l’ardoise naturelle aux tendances architecturales actuelles et aux nouvelles exigences pour des constructions plus écologiques et plus durables.



CUPACLAD protège et décore tout type de façades avec des ardoises naturelles d’une durée de vie supérieure à 100 ans. La façade demeurera, comme au premier jour, sans altération de la couleur ni entretien.



La gamme de systèmes de bardage en ardoise comprend différents designs et options avec fixation visible ou invisible. Il existe un système CUPACLAD pour chaque projet, trouvez le vôtre !



L’analyse du cycle de vie de l’ardoise, qui permet d’analyser l’impact environnemental global d’un matériau de construction, démontre que CUPACLAD est une des options plus écologiques pour la vêture de façade, grâce à l’ardoise naturelle qui se distingue largement des produits préfabriqués.