Mieux comprendre les assurances professionnelles avec la série de podcasts « 3 minutes qui construisent »

Le jargon des assureurs et les subtilités des assurances professionnelles ne sont pas toujours très clairs pour vous. Et pourtant vous savez que pour vous protéger et protéger votre entreprise, certaines assurances professionnelles sont indispensables voire obligatoires.

SMABTP vous propose une série de podcasts qui aborde de manière simple et dynamique les assurances obligatoires et indispensables que vous devez souscrire pour couvrir vote activité d’artisan du BTP.

Tout au long des cinq épisodes proposés, vous êtes guidé par Bruno, artisan du BTP à son compte depuis 15 ans.

C’est parti !

Le premier épisode est consacré aux assurances obligatoires c’est-à-dire celles imposées par la Loi. Quelles sont-elles ? À quel moment devez-vous être assuré ? Existe-t-il d’autres assurances qui, si elles ne sont pas obligatoires, sont indispensables ?

Découvrez le premier épisode sur les assurances obligatoires

Dans le deuxième opus, Bruno fait le point sur la responsabilité civile. D’une part la responsabilité civile que vous pouvez encourir lorsque vous réalisez des travaux, d’autre part celle qu’il est nécessaire de souscrire pour réparer les dommages corporels, matériels et immatériels que vous pouvez causer aux tiers.

Découvrez l’épisode sur la responsabilité civile

Le troisième épisode aborde la responsabilité décennale et l’assurance décennale et vous explique en quoi ces deux notions sont distinctes et ne doivent pas être confondues.

Découvrez le troisième épisode consacré à la responsabilité décennale et à la responsabilité décennale

Le quatrième épisode approfondit le sujet de l’assurance de la responsabilité décennale : est-elle obligatoire ? Devez-vous vous assurer quelle que soit votre activité ? Qu’est-ce que vous encourez si vous n’êtes pas assuré ?

Découvrez le quatrième épisode

Le cinquième et dernier podcast est consacré à l’assurance dommages-ouvrage. Qu’est-ce que c’est ? Que couvre-t-elle ? Qui doit la souscrire ? Est-il nécessaire de souscrire une assurance de responsabilité décennale quand il y a une assurance dommages-ouvrage ?

Découvrez le cinquième épisode dédié à l’assurance dommages-ouvrage

Laissez-vous guider par Bruno et après l’écoute des cinq épisodes de cette série, les assurances obligatoires et les assurances indispensables que vous devez souscrire pour couvrir votre activité d’artisan du BTP n’auront plus de secret pour vous !

