Modernisez votre façon de travailler avec Microsoft 365 !

Qu'est-ce que Microsoft Modern Workplace ?

Mieux communiquer, interagir et collaborer avec le « Modern Workplace BTP » de BRZ France

Un Modern Workplace est un espace de travail collaboratif, virtuel ou physique, qui permet de travailler efficacement de partout, de centraliser vos documents. Chez BRZ France, nous vous accompagnons sur sa mise en place.

Basé sur Microsoft 365 et toute sa palette d’outils, ensemble, choisissons les applications adaptées à vos besoins.

Quelques exemples d’usages

MS Teams : Plus qu’un chat

MS Teams est principalement connu pour ses fonctions de messagerie instantanée, appel et visio, mais c’est bien plus qu’une fenêtre de chat.

C’est une plateforme de collaboration digitale centralisée.

MS Teams permet :

d’ organiser la communication autour du projet de manière plus efficace,

et de garantir que tous les intervenants disposent d'un même niveau de connaissances.

Vous pouvez créer un espace d’équipe virtuel pour chaque projet et centraliser toute la communication autour de celui-ci. Tous les membres de l’équipe peuvent travailler ensemble sur ces documents, à tout moment et même simultanément, s’il s’agit de documents Office (Word, Excel, PowerPoint…).

Le travail s’effectue autour d’un dossier central et vous êtes certain de toujours avoir accès à la dernière version des documents.



Plus besoin de chercher dans vos e-mails la bonne version d’un document !

OneNote : Travailler ensemble sur des idées

Le bloc-notes numérique vous permet de consigner vos prises de notes et comptes rendus de réunion de chantier. Plus de papier froissé, abimé par la pluie, disparu au fond d’un sac ou pire… perdu.

Disponible sur votre smartphone, tablette ou PC, vous pouvez rédiger ou dicter vos notes, ajouter des photos et annotations manuelles, même en mode hors-ligne. Dès que vous aurez du réseau vos OneNote seront automatiquement synchronisés et disponibles pour les membres de votre équipe.

Pas besoin d'envoyer d'e-mail !

Planner : Organiser la gestion des tâches au sein d’une équipe ou d’un projet

Planner, l’outil de planification des tâches de Microsoft 365, vous permet d'attribuer les tâches d’une équipe ou d’un projet à un responsable et donner ainsi plus de clarté au travail d’équipe.

Chaque membre dispose d’une vue d’ensemble de ses tâches et de celles des autres.

De vastes possibilités avec les outils Microsoft 365

Microsoft 365 dispose de toute une palette d’outils pour le travail en équipe. SharePoint Online permet de mettre en place un intranet et la puissante Power Platform permet de dématérialiser des processus analogiques et de reproduire des flux de travail.



Le choix des outils à utiliser est une décision propre à chaque entreprise.



À chaque entreprise son Microsoft 365 !



