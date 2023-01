À la recherche d'isolants biosourcés pour vos projets ?

Architectes, prescripteurs, recevez gratuitement l’échantillon du nouvel isolant Knauf "Thermasoft Natura", composé de fibres végétales biosourcées et recyclées.

Composé de fibres végétales biosourcées et recyclées, sa mise en œuvre est couverte par 2 ATec du CSTB. Ce nouvel isolant justifie également de performances acoustiques et feu validées avec les cloisons Knauf (mise en œuvre possible dans les ERP et pour la Construction Bois).



Les avantages :

Une fabrication française

Des performances thermiques certifiées Acermi

Une réponse aux objectifs de la RE2020,

Un confort de pose exceptionnel, grâce à sa semi-rigidité et à des découpes propres et sans poussières.

Avec des performances isolantes, acoustiques et feu validées pour les systèmes de cloisons et de contre-cloisons intégrant l’isolant biosourcé et recyclé Knauf ThermaSoft® natura, les concepteurs peuvent répondre aux exigences techniques de différents types de bâtiments, d’ouvrages et de locaux qui les composent avec autant de garanties qu’un isolant traditionnel, en particulier pour la Construction Bois, dans les ERP ou les Logements Individuels ou Collectifs.



Les justificatifs Knauf permettent de choisir les systèmes de cloisons et contre-cloisons adaptés pour accéder aux performances acoustiques et feu désirées.

LE BIOSOURCÉ 100 % GARANTI :

ThermaSoft ® natura, un isolant biosourcé sous certification ACERMI

Performances incendie et acoustiques validées (Essais feu Efectis, rapport d'essais acoustiques)

Mise en œuvre en cloisons et contre-cloisons validée suivant ATec CSTB 20/21-487_V1_E1

