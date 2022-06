Nouvelle gamme PULS² : deux collections workwear « JOIN THE WAVE » et « SURVIVAL », reflets d'une personnalité assumée

Aujourd’hui vie professionnelle et personnelle s’entremêlent. L’envie que son vêtement de travail reflète sa personnalité correspond au souhait de le porter également dans la vie quotidienne. C’est à ce défi que répond la nouvelle gamme PULS² de MOLINEL, à la croisée du workwear et du lifestyle. Composée de deux lignes « Join the wave » et « Survival », elle enrichit l’offre PULS* prisée par les jeunes générations, les entreprises et collectivités attentives à l’image de leurs collaborateurs.

La première collection, « Join the wave », adopte les codes éco-responsables (matières recyclées et recyclables, matières biologiques pour les tee-shirts, tissus durables dans le temps...). Elle s’adresse par exemple aux artisans passionnés, aux métiers de finition et d’installation... Des professionnels qui souhaitent « rejoindre la vague » d’engagement envers la planète, qui s’attachent à transmettre un savoir-faire, qui aiment le travail bien fait avec des matériaux de qualité.



L’atout MOLINEL : dans le cadre de son nouveau programme d’engagement éco-responsable « ACT with Molinel », la marque a sélectionné des matières ayant le label international GRS (Global Recycle Standard) permettant ainsi de garantir des textiles recyclés dans le respect des critères environnementaux.



La collection « Survival » propose des vêtements techniques dans des matières inédites (néoprène, mix Cordura®/coton, bi-stretch...) et avec des détails esthétiques originaux (pression innovante, poches aimantées, détails 3D...). Elle est adaptée aux porteurs confrontés aux conditions difficiles (industrie, bâtiment...) et permet d’affronter les aléas d’une journée en toute sérénité.



L’atout MOLINEL : la marque a développé une matière technique spécifique mariant le Cordura® et le coton. Résistante à l’abrasion, elle a été testée à plus de 50 000 frottements sur le Polo et le Pantalon jogger.

PULS² c’est un vestiaire complet de 39 références de vêtements et accessoires, allant du pantalon à la casquette en passant par la doudoune ou le sweat. Il exprime un style de vie assumé et un look recherché. La gamme offre des tenues complètes à la fois décontractées et urbaines, pour les hommes et les femmes, modulables, adaptées à toutes les conditions climatiques et intégrant la connectivité. Au-delà de l’apparence, PULS² s’inscrit dans l’ADN de MOLINEL en garantissant confort, fonctionnalité et sécurité renforcée aux professionnels.

Collection « JOIN THE WAVE » : pour les professionnels attentifs à la planète

21 NOUVEAUTÉS DANS L’ÈRE DU TEMPS !



Cette large gamme se décline en différents hauts et bas modulables, et avec une casquette mixte (0881), pour constituer un vestiaire complet selon les besoins du porteur et la saison.

Disponibles pour les hommes : Tee-shirt manches courtes (0870), Sweat colorblock (0871), Sweat bi-matière (0872), Veste Sherpa (0873), Chemise velours (0874), Pantalon boxer (0875), Pantalon technique (0876), Bermuda technique (0877), Bodywarmer (0878), Veste coton avec capuche amovible (0879), Cotte (0880) et Coupe-vent (0884) normé EN343.

Disponibles pour les femmes : Tee-shirt manches longues (0886), Sweat (0882), Doudoune sans manches bi-matière (0885) et Pantalon technique (0883).

Les tonalités de bleu, de gris, et les couleurs tabac et cumin permettent de satisfaire un large panel de goûts. Pour les modèles femme, les coupes ont été travaillées avec soin et des touches subtiles de féminité ont été apportées. Le marquage MOLINEL et les détails contrastés (zips, passepoils...) revêtent par exemple un rose métallisé discret.



PAS D’IMPASSE SUR LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ



Les Pantalons et le Bermuda techniques possèdent un grammage fin 200 gr, agréables à porter. Leur tissu bi-stretch (multidirectionnel) est extensible dans les deux sens, un gage de confort essentiel pour celles et ceux qui les portent durant toute une journée.

Si le style est au cœur de la collection « Join the wave », la sécurité l’est tout autant. Sa casquette lookée en velours marine lavé est par exemple anti-choc grâce à sa coque de protection amovible (norme EN812). Les modèles stretch couleur tabac (Pantalon boxer, Cotte, Doudoune sans manches et Veste capuche) sont également pourvus d’un mélange coton et polyester T400®, fibre intrinsèquement élastique, pour une résistance maximale.

Collection « SURVIVAL » : pour les professionnels prêts à tous les aléas

18 RÉFÉRENCES PARÉES À TOUTES LES ÉPREUVES !



Modernité, sobriété et confort maximal sont les maîtres mots de cette ligne aux nuances de noir, gris anthracite et chiné, et bleu pétrole.

Modèles hommes : Tee-shirt manches courtes (0930), Polo (0931), Blouson sweat molleton (0932), Gilet sweat spacer (0933), Pantalon cargo technique (0938) normé EN14404, Pantalon jogger (0939), Doudoune (0937) normée EN343 et Parka 3 en 1 (0936) normé EN343/EN14058.

Modèles femmes : Tee-shirt manches longues (0934), Sweat (0935), Pantalon technique (0940) normé EN14404 et Pantalon jegging (0941).

Accessoires : Sac à dos (0942), Tour de cou mixte (0943), Bandeau femme (0944), Ceinture sangle (0945) et Bonnet homme (0946).



DU STYLE ET DE LA FONCTIONNALITÉ



Pour la première fois, MOLINEL intègre du néoprène dans ses vêtements (Gilet sweat spacer), à la fois confortable et tendance. D’autres détails esthétiques viennent parfaire le look des professionnels tels que les reliefs 3D sur les tee-shirts homme et femme.



Côté technique, MOLINEL a développé un tissu spécifique mariant le Cordura® et le coton. Cette matière en maille, reconnue pour son confort, est résistante à l’abrasion, avec un test à plus de 50 000 frottements. Elle est proposée sur une silhouette complète : le Polo et le Pantalon jogger. Les Pantalons techniques intègrent également du Cordura® pour une durabilité optimale.



Poussant le niveau de finition à son maximum, MOLINEL a également doté la majeure partie de sa collection « Survival » de zips waterproof. Les modèles sont pourvus de poches fonctionnelles pour avoir à portée de main tout son matériel, tout en protégeant le porteur des intempéries avec la norme EN 343. Mention spéciale pour la Parka 3 en 1 pour laquelle des poches compartimentées sont aimantées sans bouton ni pression. Gain de temps assuré pour les porteurs ! Le Sac à dos fait la part belle à l’ergonomie. Ses sangles sont réglables et ses multiples poches intérieures et latérales permettent de ranger des outils, une tablette, des clés...