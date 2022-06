Mortiers colles MAPEI : C’est ce qui ne se voit pas qui compte le plus !

Découvrez la nouvelle gamme MAPEI de 6 mortiers colles carrelage C2 et C2S. Issus des dernières avancées de la Recherche et Développement MAPEI, ils s’adaptent à vos nouvelles exigences chantiers et notamment la pose de grands et très grands formats. Grâce aux performances des nouveaux mortiers colles MAPEI, les chantiers carrelage, même les plus techniques, sont sûrs, esthétiques et durables.

La nouvelle gamme qui colle à tous vos besoins

La nouvelle offre MAPEI de mortiers colles C2 et C2S répond à tous les types de chantier :

Des solutions facilitantes avec plus de confort

La nouvelle gamme de mortiers colles MAPEI répond aux besoins des utilisateurs, applicateurs et distributeurs :

Un packaging optimisé pour une meilleure identification

Le code couleur marqué de l’emballage permet une identification rapide du produit : bleu pour les C2, vert pour les C2S.

Le dégradé de couleur facilite la différenciation de produit dans la gamme. Un vrai plus pour l’utilisateur (qui repère facilement son produit) et pour le distributeur (qui s’y retrouve dans son stock).

De plus, une bande de couleur sur le côté du sac permet de repérer facilement le coloris blanc ou gris.

L’ouverture facile avec SPRINT

Les 4 références KERAFIX EXTRA, KERAFLEX, KERAFLEX EXTRA S et KERAFLEX MAXI S bénéficient de l’ouverture facile Sprint grâce à une languette sur le haut du sac. Un vrai plus sur chantier pour gagner du temps !

La technologie Low Dust à forte réduction de poussière

KERAFLEX et KERAFLEX MAXI S bénéficient de la technologie Low Dust® qui permet une forte réduction de poussière lors du versement et du malaxage du produit pour plus de confort sur chantier.

Un concept de communication impactant

Pour accompagner le lancement de la gamme, MAPEI a choisi une accroche et un visuel impactant. « C’est ce qui ne se voit pas qui compte le plus » : grâce aux performances des nouveaux mortiers colles, les chantiers carrelage, même les plus techniques, sont sûrs, esthétiques et durables.

La campagne se décline sur différents outils à destination des artisans (seaux malaxeurs, t-shirts…) et des distributeurs (sous-main, guides de choix…).



La nouvelle gamme sera présentée auprès des artisans lors de démonstrations produits organisées chez les distributeurs et lors de la tournée du service mobile MAPEI on the ROAD. MAPEI organise également un tirage au sort afin de faire gagner des paires de sneakers personnalisées aux artisans.



La nouvelle gamme de mortiers colles est disponible dès mi-juin chez les distributeurs généralistes et les spécialistes carrelage.

Pour en savoir plus exit_to_app