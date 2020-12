Si sa conception à partir de matières premières naturelles et renouvelables ainsi que son faible impact environnemental valent à Marmoleum d’être plébiscité dans le cadre de projets d’agencement éco-engagés, c’est aujourd’hui son caractère résolument design qui mérite l’attention. Et plus particulièrement sa palette chromatique, la plus large du marché des linoléums, offrant aux architectes d’intérieur et designers des possibilités de calepinage infinies.

« Dans Marmoleum, la précellence des pigments associés à l’huile de lin révèle la couleur en profondeur, plus que dans tout autre produit. » confie Nathalie Siegfried, architecte coloriste. Et de poursuivre : « créer une harmonie à l’intérieur d’un bâtiment, c’est un peu comme en musique ; j’aime comparer Marmoleum à un instrument qui me permet de composer de très nombreux accords. Chaque teinte du nuancier Forbo Flooring apporte rythme, tonalité, mélodie... avec élégance. »

Orchestration de la réalisation d’une Maison de santé à Semur-en-Auxois (21)

Nathalie Siegfried a été chargée de la prescription des finitions intérieures de ce bâtiment signé par l’agence BQ+ A (Bernard Quirot + Associés).

Pour elle, l’utilisation plurielle du bois (de l’ossature de la construction aux menuiseries, en passant par l’habillage du plafond) appelait des couleurs de sols contrastées mais, pour filer la métaphore musicale, sans « dissonance ».



C’est ainsi qu’un trio de Marmoleum donne le la.



Avec Marmoleum fresco hunter green, l’architecte coloriste a proposé comme note de départ un vert intense pour toutes les zones de circulation, couleur qui va équilibrer le bois par sa complémentarité : « l’un et l’autre se mettent réciproquement en valeur, tant et si bien que la couleur finit presque assimilée à un matériau à part entière », toujours dans la recherche d’un espace harmonisé. « C’est une couleur dense aussi, qui constitue une véritable assise là où les couleurs claires confèrent l’impression de « flotter » : un aspect rassurant des plus à propos dans un établissement dédié aux soins. »

Les cabinets de consultation sont organisés en longueur : d’abord l’espace bureau, disposant d’un éclairage plus intime, propice aux échanges, avec un meuble bibliothèque/ penderie séparatif de la salle d’auscultation, côté façade, en lumière naturelle. Le sol va là aussi crescendo, d’une couleur plus sourde dans la partie accueil du patient avec Marmoleum walton terracotta, à une nuance plus claire dans la zone «clinique» de diagnostic, avec Marmoleum marbled splash fruit punch.

Entre les deux, une large bande de seuil Marmoleum walton eggplant purple délimite l’espace. On retrouve d’ailleurs cette même tonalité prune sur les assises des salles d’attente revêtues d’une autre référence de linoléum Forbo Flooring destinée à l’habillage de mobilier : Desktop, décor Burgundy.

Comme le souligne Nathalie Siegfried, il s’agit de « ne pas multiplier à l’excès les informations colorées. Au coeur du projet, il y a le bois et les teintes verte, orange et prune qui se répondent et s’harmonisent. Une couleur éclaire l’autre et inversement. »

Ainsi, l’exemple de cette réalisation montre à quel point la couleur fait sens et contribue à l’harmonie d’un lieu, d’autant plus quand celui-ci est dédié à la santé et au bien-être, deux attributs en écho à l’ADN des revêtements Marmoleum.

Rappelons en effet que cette gamme de revêtement aux ingrédients en grande partie biosourcés se révèle naturellement antibactérienne et garantit une qualité de l’air intérieur optimale avec des émissions de COV jusqu’à 20 fois inférieures au seuil de la meilleure classe A+ de l’étiquetage.

