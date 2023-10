Ne soyez plus à côté de la plaque avec la nouvelle gamme voirie MAPEI !

MAPEI lance une gamme entièrement dédiée à la voirie ! MAPEGROUT ROAD apporte une solution complète et innovante pour tous les travaux de voirie et répond aux nombreuses exigences des utilisateurs et des maîtres d’ouvrage. Scellement, collage, pavage… ne soyez plus à côté de la plaque !

MAPEI lance une gamme entièrement dédiée à la voirie ! MAPEGROUT ROAD apporte une solution complète et innovante pour tous les travaux de voirie et répond aux nombreuses exigences des utilisateurs et des maîtres d’ouvrage. Scellement, collage, pavage… ne soyez plus à côté de la plaque ! Pour chaque chantier de voirie, ses solutions : Voir la boîte à talent "La voirie tout un programme !" Pour en savoir plus exit_to_app