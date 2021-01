Depuis plus de 30 ans, Doka France s’investit chaque jour pour vous accompagner sur le chantier en vous proposant des solutions de coffrage et d’étaiement ergonomiques toujours plus sûres et efficaces.

Découvrez le nouveau Cadre-Étais Doka, pour vos coffrages de dalles ou pose de prédalles

Avec une hauteur d’utilisation de 1.70 à 3.50 m, il assure la verticalité de vos étais dans des trames d’espacements réguliers et offre une meilleure stabilité de l’étaiement. Les croisillons diagonaux de 1.0 à 2.0 m vous offrent la possibilité de régler facilement la largeur de votre Cadre-Étais. Productivité, efficacité et sécurité sont donc renforcées sur vos chantiers.

Simplifiez votre quotidien sur le chantier

Sa manipulation légère et sécurisée grâce à son faible poids, 13.56 kg par Cadre-Étais (4.1 à 6.6 kgs pour les croisillons), permet de coffrer ou de décoffrer autour de l’étai plus facilement. Le montage et le démontage sont également plus sûrs, grâce à l’auto stabilisation du Cadre-Étais et des étais, améliorant ainsi les conditions de travail de vos équipes tout en réduisant le risque de troubles musculo-squelettiques.

Grande adaptabilité sur site grâce aux différentes longueurs de croisillon de 1,5 m à 3 m

Gagnez en qualité et en productivité

Pratique, le Cadre-Étais Doka est démontable et permet de laisser les étais de séchage en position. Il est fabriqué avec de l’acier galvanisé haute résistante et de qualité, garantissant ainsi une longévité du produit et une durabilité plus élevée.

Enfin, les Cadre-Étais Doka peuvent-être empilés par 20 pièces maximum par berceau, vous offrant ainsi un gain de stockage et une réduction des coûts de transports et de grutage.

Le Cadre-Étais Doka assure la verticalité

de vos étais en toute sécurité. Système applicable avec notre système

Flex, poutrelles Alu Tec-2

Réduction du risque de troubles musculo-squelettiques et de fatigue au travail

grâce à la facilité de montage et de démontage du coffrage et des étais

Copyright : Doka

