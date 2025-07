Étanchéité EPDM : performance durable & pose ultra rapide

VM Building Solutions lance sa gamme VMEPDM : des membranes EPDM monocouche reconnues pour leur longévité exceptionnelle (+ 50 ans), leur résistance thermique extrême (de –40 °C à +120 °C) et leur installation sans flamme ni gros outillage.

Pose ultra rapide et sécurisée

Légères et disponibles en rouleaux adaptés aux surfaces, les membranes se coupent facilement sur chantier. Pose par encollage, fixation mécanique ou sellettes, sans flamme : gain de temps, déchets réduits, zéro risque incendie.

Performance climatique & confort

Résistantes aux UV, à l’ozone et aux intempéries, elles assurent étanchéité totale pour toitures - résidentielles, tertiaires, publiques - et bassins. Le modèle blanc “Cool Roof” Sure White® réduit la température de surface (SRI ≈ 98), idéal en fortes chaleurs.

Engagement durable

Produits recyclables, compatibles avec toitures végétalisées (extensive ou intensive), ces membranes participent à une construction éco responsable. Leur faible bilan carbone et durabilité en font un choix économique à long terme.

Accompagnement professionnel

VM Building Solutions, leader européen (4 M m² vendus/an), distribue Resitrix®, forme installateurs, architectes et maîtres d’ouvrage, et propose support technique, assistance à la conception, et documentation dédiée.

Pour en savoir plus exit_to_app