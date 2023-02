Nouveau produit éco-engagé : webercol pro éco, colle spéciale rénovation à impact environnemental réduit

Cette nouvelle colle C2 se destine à la pose de carreaux de toute porosité et au format maxi 60x60 cm, en intérieur ou extérieur, sur supports neufs comme en rénovation pour laquelle elle s’avère d’ailleurs particulièrement adaptée. En effet, webercol pro éco présente l’avantage d’une application sans primaire sur ancien carrelage, source de gain de temps, moindre coût et productivité accrue. Autres atouts, sa résistance améliorée au glissement1 et sa formule antipoussière en font l’allié des artisans en quête de qualité.

L'éco-conception au service de l'environnement...

À l’instar de webercol flex éco, la formulation exclusive de webercol pro éco intègre de nouvelles matières premières issues de la valorisation de coproduits industriels permettant de restreindre le recours aux matières premières vierges non renouvelables et réduire les émissions de CO 2 . Ainsi, par rapport à webercol pro, dont il hérite des performances techniques, webercol pro éco présente des émissions de CO 2 réduites de 30% sur l’ensemble du cycle de vie : une diminution de l’impact environnemental mesurée par des analyses de cycle de vie, publiées sous forme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) vérifi ées par tierce partie.



Soulignons aussi que webercol pro éco affiche une fabrication Origine France Garantie favorisant les circuits-courts, une optimisation des transports, l’utilisation de ressources locales et la proximité avec les entreprises régionales.

...Et du bien être

Anti-poussière, la nouvelle formule de webercol pro éco propose une texture onctueuse, offrant un grand confort d’application. Outre l’aspect bien-être pour l’artisan qui le manie en toute sérénité, sa facilité de sa mise en oeuvre garantit des chantiers optimisés. D’autant que sa polyvalence (pose de carrelages et pierres naturelles de toute porosité, sur sols et murs intérieurs ainsi que sur sols extérieurs) offre un large panel de réalisations. Enfin, webercol pro éco dispose du label EC1 PLUS (note maximale) selon le protocole EMICODE, certifi ant sa faible émission de COV.



Notons également un domaine d’emploi élargi puisque contrairement à la majorité des mortiers-colles de même classe de performance, webercol pro éco peut aussi s’appliquer sur ancien carrelage sans primaire, avec, en point d’orgue, une excellente résistance au glissement (dans sa version blanche classée C2ET).



Avec webercol pro éco, Weber confirme encore et toujours son implication pour des chantiers engagés pour la planète et le bien-être !

1 - webercol pro éco blanc

Pour en savoir plus exit_to_app