MOLINEL personnalise ses vêtements professionnels à travers ses pôles fabrication spéciale et grands comptes

Grâce à l’expertise de ses 50 collaborateurs, et aux process éprouvés, le site MOLINEL Lyon fait preuve de réactivité et de flexibilité. Il maîtrise chaque étape de la cotation au bureau d’études, en passant par l’atelier pour les prototypes, les services lancement et approvisionnement. Il possède une vision globale des métiers en couvrant les univers du Workwear (BTP, industrie, logistique, transport, travaux extérieurs, secteur agricole...), de la collectivité et des services à la personne (esthétique, entretien, petite enfance...). Pour imaginer ces gammes dédiées, deux pôles cohabitent, selon la typologie de clients :

« Fabrication spéciale » pour les distributeurs

Afin de répondre aux demandes spécifiques de leurs propres clients, les distributeurs nationaux se rapprochent de MOLINEL qui personnalise, adapte des modèles, ou même développe des collections.

« Grands Comptes » pour les entreprises industrielles, les services et collectivités

À leur écoute, l’équipe « GRANDS COMPTES » élabore des programmes de vêtements professionnels exclusifs. Tous les besoins sont pris en compte : identité visuelle, adaptation métier, normes, logistique...

En 2022, ces deux pôles FABRICATION SPÉCIALE et GRANDS COMPTES ont réalisé un chiffre d’affaires de 16,5 millions d’euros**, soit 9,9 millions d’euros pour les GRANDS COMPTES et 6,6 millions d’euros pour la FABRICATION SPÉCIALE (un peu plus d’un million de pièces vendues). D’ici 3 à 5 ans, l’objectif est d’atteindre les 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.

* Dans le giron du groupe familial Belge Alsico depuis 2013, MOLINEL intègre le groupe Manufactors Invest avec son dirigeant Fady Perche Bassila qui en devient également actionnaire minoritaire. Manufactors Invest est ainsi co-dirigé par Ingrid Goutagny, Présidente, et Fady Perche Bassila, Directeur Général. Les entreprises MOLINEL et ROBUR, marques de référence en vêtements professionnels, sont désormais regroupées toutes deux au sein de Manufactors Invest.

** Le groupe MOLINEL a réalisé un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros en 2022.