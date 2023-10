Nouveau programme de recyclage des dalles minérales KNAUF CEILING SOLUTIONS

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des engagements de KNAUF CEILING SOLUTIONS en matière d’économie circulaire : gammes certifiées Cradle to Cradle, solutions intégrant jusqu’à 70 % de matières recyclées... Le programme de recyclage KNAUF CEILING SOLUTIONS est une réponse concrète aux besoins de ses partenaires (installateurs, entreprises générales, maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages) qui souhaitent que leurs déchets de chantiers soient valorisés. Il garantit une prise en charge simple et rapide aux professionnels, qui reçoivent un certificat de recyclage une fois les dalles revalorisées.

Un dispositif simple pour une économie circulaire pérenne

Pour organiser la prise en charge des déchets, le professionnel, partenaire de l’opération, complète la fiche de renseignements fournie. Une fois sa demande validée par KNAUF CEILING SOLUTIONS, il peut prendre rendez-vous pour la livraison sur le site de Pontarlier.

Les dalles provenant des chutes de chantier doivent être conditionnées dans des big-bags puis placées sur des palettes bois. Celles en fin de vie doivent être déposées et filmées sur des palettes bois. Après réception et contrôle de conformité, les dalles minérales sont broyées et préparées avant d’être réintroduites dans le process de fabrication. KNAUF CEILING SOLUTIONS garantit la traçabilité des déchets reçus et recyclés.

* Sont concernées les dalles de fabrication KNAUF CEILING SOLUTIONS, AMF et ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS. Le détail des critères d’acceptation est disponible dans la brochure téléchargeable sur le site internet KNAUF CEILING SOLUTIONS.