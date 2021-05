Chez Betafence, nous sommes fiers de la force et de l’étendue de notre réseau de partenaires que nous avons développé ensemble ces 140 dernières années.

Présentation du nouveau Programme de Partenariat Betafence

Notre réseau de Distribution est au coeur de la réussite de Betafence en fournissant une expertise locale aux poseurs et utilisateurs finaux et ce dans un vaste champ d'applications. Notre Programme de Partenariat est conçu pour favoriser une relation à long terme, mutuellement bénéfique pour Betafence et notre réseau de Distribution.



Nous sommes extrêmement fiers de la longévité de notre relation, et de la fidélité sans faille dont beaucoup de nos partenaires font preuve. Nous avons l'intention de récompenser cette loyauté tout en offrant la possibilité d’accéder facilement à notre portefeuille, de prendre connaissance des nouveautés en avant-première et de participer à l'amélioration de nos offres et services.

Nous avons développé le Programme sur la base de 4 niveaux

Le Programme Partner Betafence est conçu pour soutenir nos clients dans leurs affaires, développer et recompenser leur croissance et nous permettre de renforcer le partenariat existant, tout en attirant de nouveaux clients.



Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer une nouvelle année mutuellement prospère avec nos Partenaires Betafence.