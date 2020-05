Enduit pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées de toutes tailles sans retrait et sans fissuration.

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer. Le REBOUCHEUR PRO s’applique sur tous supports en intérieur bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite… Le recouvrement, après séchage complet de l’enduit peut se faire par tous type de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint.

L’application se fait manuellement au couteau à enduire. La consommation est de 1kg/m²/mm d’épaisseur. Le temps de séchage dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l’épaisseur d’application. En règle générale, pour un cm d’épaisseur, SEMIN REBOUCHEUR PRO est sec en 6 heures.

Les + produit :