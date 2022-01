Nouvelle Caméra thermique testo 883, une aide efficace pour les conseillers en rénovation énergétique

Elle voit tout et offre une assistance intelligente. Recherche de ponts thermiques et défauts d’isolation, détection de vices de construction... Pour conserver ou augmenter la valeur de leurs biens immobiliers, particuliers et entreprises font confiance aux recommandations des conseillers en rénovation énergétique.

La nouvelle caméra thermique testo 883 a été spécialement développée pour ces professionnels qui ont besoin d’un outil aux fonctions intelligentes pour détecter la moindre différence de température d’un bâtiment, analyser en détail les images et réaliser rapidement des rapports thermographiques fiables avec une qualité d’illustration parfaite.

Une qualité d’image parfaite

La caméra thermique testo 883 bénéficie d’une résolution infrarouge de 320 x 240 pixels, extensible à 640 x 480 pixels grâce à la technologie testo SuperRésolution intégrée.

En outre, la sensibilité thermique inférieure à 40mK permet de mettre en évidence même les différences de température minimes lors du conseil en rénovation énergétique et de la thermographie des bâtiments.

Rédaction aisée et rapide de rapports thermographiques professionnels

Grâce l’écran tactile qui facilite l’accès au menu et à l’outil de rédaction de rapports du logiciel intuitif testo IRSoft, les rapports professionnels sont créés de manière rapide et aisée. Les images infrarouges et réelles s’affichent simultanément à l’écran dès l’analyse et sont automatiquement ajoutées à celui- ci. Différents modèles sont disponibles (format PDF ou RTF au choix), tant pour une documentation courte et rapide que pour des rapports détaillés. Ils reprennent toutes les informations pertinentes sur le lieu et les tâches de mesure, ainsi que les résultats des analyses.



L’éditeur de rapport du logiciel permet aussi de générer des modèles personnalisés pour les compte-rendus individuels.



Sans licence, le logiciel est téléchargeable gratuitement.

testo ScaleAssist : Réglage automatique du contraste pour des images thermiques comparables

Lors d’une thermographie de bâtiments, les professionnels sont souvent confrontés à la même problématique : les images d’un même objet peuvent différer en fonction de la température intérieure et extérieure.

La technologie testo ScaleAssist résout ce problème en réglant automatiquement l’échelle de la caméra thermique de manière optimale après la saisie des températures intérieure et extérieure. Ceci offre deux avantages : l’obtention d’images thermiques comparables de manière objective et un contraste optimal. Les éléments qui dérangent ou n’ont pas d’importance sont automatiquement masqués et les défauts de construction ne sont affichés que s’ils existent réellement.

De plus, le mode « humidité » aide à visualiser le risque de moisissures au niveau des failles thermiques dans l’image avec les couleurs du feu tricolore.

Les valeurs de mesure nécessaires à cet effet, à savoir la température et l’humidité de l’air intérieur, peuvent être transmises sans fil à la caméra testo 883 par le thermo-hygromètre testo 605i en option.

Grâce à ces fonctions, le professionnel voit tout de suite ce qui importe et offre à ses clients une détection précise et fiable.

Toujours connecté pendant le travail

L’App testo Thermography autorise le transfert des mesures en direct sur un Smartphone ou une tablette afin que le client les visualise en même temps.

Téléobjectif interchangeable et mise au point manuelle pour un contrôle total

Pour réaliser une thermographie précise des bâtiments ou d’objets éloignés, l’objectif standard 30° x 23° de la caméra thermique testo 883 est remplacable par un téléobjectif 12° x 9°.



De plus, la mise au point manuelle garantit le contrôle total et des images thermiques nettes.



Avec une qualité d’image parfaite et la réalisation de rapports professionnels, la nouvelle caméra thermique testo 883, proposée seule ou en kit, constitue une véritable aide efficace pour les conseillers en rénovation énergétique.

