Le confort intérieur constitue le coeur de la promesse PLACO®. À l’écoute du terrain et des évolutions règlementaires, le spécialiste fait évoluer sa gamme de suspentes acoustiques.

Il propose cinq nouveaux éléments répondant aux besoins spécifiques acoustiques et feu :

des maisons individuelles et logements collectifs avec le cavalier dB-F Stil ® F 530,

des ERP tels que les bureaux, commerces, locaux industriels et de stockage, hôtels, établissements scolaires et de santé avec la suspente Antivibratile dB,

des univers du spectacle, du cinéma et des loisirs avec les suspentes Winfix® dB 50, 100 et 150 -6.

Chaque environnement de vie dispose ainsi d’une solution adaptée pour rendre le quotidien des occupants agréable : le calme dans un bâtiment résidentiel, le repos dans un établissement de santé, la concentration dans une école, la qualité sonore d’un opéra ou dans une salle de spectacles… S’illustrant par des performances élevées, ces solutions 2 en 1 concilient confort phonique et résistance au feu. Des prouesses techniques qui sont validées par des rapports d’essais (acoustique) et des Procès-Verbaux (feu) effectués dans des laboratoires externes.

CAVALIER DB-F STIL® F 530 : les meilleures performances du marché

Cet accessoire acoustique (29 mm de hauteur) se destine à la réalisation des plafonds des logements collectifs qui requièrent une résistance au feu jusqu’à REI 60 selon le type de bâtiment.

Grâce à son résilient (élément bleu en clin d’oeil aux couleurs de la marque), le Cavalier dB-F Stil® F 530 assure la désolidarisation du plancher et du plafond en plaques de plâtre.

Il se distingue par ses performances uniques sur le marché. Il offre par exemple, avec le cavalier dB-F Stil® F 530 associé à deux plaques Placoplatre® BA 13 et une laine de verre Isoconfort 35 épaisseur 100 mm, un gain vis-à-vis des bruits d’impacts de 35 dB sur plancher bois CLT de 14 cm et de 34 dB sur sol en béton de 14 cm. Il réduit ainsi les nuisances liées à la fois aux bruits aériens comme un voisin qui a « la main lourde » sur les basses, et les bruits d’impacts, pratique lorsqu’il y a des enfants en bas âge à l’étage supérieur.



Adapté au neuf comme à la rénovation, il révèle particulièrement ses prouesses sur les supports bois. La solution idéale pour conserver les parquets authentiques des bâtiments haussmanniens tout en optimisant le confort phonique ! Sa compatibilité avec les montages feu PRF (REI 30 et REI 60) constitue un gage de sécurité. Chaque cavalier peut recevoir une charge de 55 kg, soit deux fois plus que le précèdent modèle, facilitant les choix techniques pour le BE acoustique et laissant libre cours à l’aménagement des intérieurs.

SUSPENTE ANTIVIBRATILE DB : le compromis idéal pour les occupants des ERP

Adaptée aux chantiers neufs ou en rénovation, cette suspente (47 mm de hauteur) se destine aux bâtiments non résidentiels. Le résilient en mousse bleue de type Sylomer® qui amortit les chocs, permet d’atteindre avec la suspente Antivibratile dB, associée à deux plaques Placoplatre® BA 18, une plaque Placoplatre® BA 13 et deux laines de verre Isoconfort 32 épaisseur 100 mm, un gain acoustique vis-à-vis des bruits d’impacts de 40 dB sur un plancher en béton de 14 cm.

Elle affiche une fréquence propre inférieure ou égale à 9 Hz sous 100 kg. Idéale pour créer des ambiances sereines en hôtellerie ou dans une clinique médicale, isoler une boutique située en milieu urbain, ou encore pour garantir un climat paisible dans les salles de classe. Compatible avec les ossatures Placostil®, Stil Prim® et Stil Prim®Tech, chaque accessoire peut recevoir une charge de 220 kg. Pratique pour les bâtiments devant accueillir de lourds matériels (bibliothèques, lits médicaux…). Les performances feu sont validées par un Procès-Verbal (REI 30 et REI 60).

SUSPENTES WINFIX® DB 50, 100 ET 150 -6 : que le spectacle commence !

Exigeant un confort phonique irréprochable pour assurer la qualité des prestations, les salles de spectacles, de cinéma et les lieux de loisirs disposent d’une solution de suspente acoustique dédiée. Le modèle Winfix® dB-6 se dote d’un ressort performant qui sépare le plancher du plafond en plaques de plâtre. La tige filetée de 6 mm s’adapte à l’ensemble des accessoires Placostil®.

Winfix® dB-6 se décline en trois versions selon la charge nominale appliquée : 50 kg, 100 kg ou 150 kg (+/- 25 %). Chaque suspente peut recevoir jusqu’à 220 kg de charge admissible. Cette solution, associée à deux plaques Placoplatre® BA 18, une plaque Placoplatre® BA 13 et deux laines de verre Isoconfort 32 épaisseur 100 mm offre, vis-à-vis des bruits d’impacts, un gain de 41 dB sur un sol en béton de 14 cm d’épaisseur. Le packaging inclut un manchon par suspente pour faciliter la mise en oeuvre. La performance feu de la Winfix® dB-6 est compatible avec les montages feu de la gamme Placo®.

Nouveaux packagings : toute la gamme en un clin d'oeil !

La quête du confort optimal se lit jusque dans les linéaires. PLACO® profite de cette évolution de gamme pour proposer de nouveaux packagings. Hauts en couleurs, ils arborent le traditionnel bleu de la marque ainsi que du vert, symbolisant les suspentes et accessoires de liaison dans sa nouvelle segmentation libre-service. Toutes les informations dont le vendeur et l’artisan auront besoin sont aisément repérables : le nombre de pièces (20 pour le cavalier dB-F Stil® F 530, 10 pour la suspente Antivibratile dB et les suspentes Winfix® dB) et la surface réalisable, les avantages sous forme de pictogrammes (feu, facilité de fixation, acoustique, charge maximale), un schéma de montage, les supports compatibles…