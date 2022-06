Mon Diag’Phonic, le service de diagnostic acoustique en ligne par ISOVER et Placo®

Mon Diag’Phonic, le service de diagnostic acoustique en ligne par ISOVER et Placo® Communiqué | 02.06.22

ISOVER et Placo® vous offrent un outil unique, Mon Diag’ Phonic pour répondre aux nuisances sonores et offrir un meilleur confort acoustique à vos clients. Rapide et gratuit, il permet de découvrir les solutions techniques adaptées.