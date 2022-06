Comment assurer la protection de son entreprise : la garantie croisée d'associés ?

La perte d’un associé constitue un risque majeur pouvant mettre en péril l’activité et l’équilibre financier de l’entreprise. Pour préserver l'avenir, il convient d'anticiper ce risque. SMAvie propose une solution spécifique pour assurer la protection et la pérennité de son entreprise. Explication en vidéo.

La garantie croisée d'associés

Qu’est-ce que c’est ?

La garantie croisée d’associés a pour objectif d’éviter les situations de blocage en cas de décès ou d’invalidité lourde d’un associé de l’entreprise. Cette garantie permet aux associés survivants de racheter les parts ou actions de l’associé défunt.



Comment ça marche ?

Le décès de l’un des associés peut perturber l’activité de l’entreprise voire entrainer une situation de blocage. En effet, les associés survivants n’ont pas forcément les moyens de racheter les parts du co-associé défunt qui reviennent aux héritiers de ce dernier. Ainsi, les associés survivants doivent composer avec de nouveaux associés qu’ils n’ont pas choisis et qui, la plupart du temps, auraient préféré vendre leurs parts ou actions plutôt que de rentrer au capital de l’entreprise.



Pour éviter ces éventuels problèmes et sécuriser la gouvernance de l’entreprise, la solution « garantie croisée d’associés » existe.



Chaque associé souscrit un contrat d’assurance décès dont les bénéficiaires sont les autres associés. Le montant des capitaux décès permettra le rachat des parts aux héritiers du défunt.



SMAvie, acteur majeur de l’assurance en matière de retraite et d’épargne, de santé et de prévoyance, propose une assurance spécifique pour assurer la protection de son entreprise.



Avec le contrat BATIPREVOYANCE, grâce à la couverture croisée d’associés, il est possible de bénéficier du versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité d’un des associés.



Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle. Seules les conditions générales valant notice d’information et les conditions particulières ont valeur contractuelle.

Pour en savoir plus exit_to_app