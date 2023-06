Forbo Flooring & Le Foyer Rémois centenaires et partenaires

Ne revendiquant aucun lien commercial direct, Le Foyer Rémois faisant appel à des distributeurs pour la fourniture de ses sols, Forbo Flooring sollicite régulièrement ce spécialiste du logement pour ses retours-terrain qui lui permettent d’affiner ses gammes en vue de répondre idéalement aux attentes du marché. Un partenariat gagnant-gagnant selon la formule consacrée puisque Le Foyer Rémois, participant ainsi à l’élaboration de certaines collections d’un point de vue technique ou esthétique, peut compter sur des revêtements en totale adéquation avec les divers cahiers des charges auxquels il doit répondre.

Une collaboration ancrée historiquement, territorialement et humainement

Basé à Reims, Le Foyer Rémois gère aujourd’hui un patrimoine de plus de 22 000 logements. Constructeur, aménageur, organisme logeur, promoteur, il participe au développement des territoires, autour de l’aire rémoise ainsi que les départements limitrophes.

Plaçant l’exigence de service comme priorité, Le Foyer Rémois s’est naturellement et historiquement tourné, pour ses multiples projets, vers les revêtements de sol Forbo Flooring, autant pour l’ancrage local du fabricant que pour les performances de ses produits.



Au début des années 2000, le développement par Forbo Flooring d’une collection spécifique dédiée aux bailleurs sociaux a permis au Foyer Rémois de disposer de revêtements qualitatifs des plus compétitifs. En effet, contrairement à tous les autres produits livrés-posés sur ses chantiers, les revêtements de sol sont fournis directement par Le Foyer Rémois. Cette prérogative induit de multiples avantages, comme l’explique Guillaume Durant, Directeur Technique du Patrimoine au Foyer Rémois : « Le fait de pouvoir choisir nos sols garantit une homogénéité optimale dans les logements, évitant les patchworks discordants quand nous les changeons lors des états des lieux par exemple. » Et de continuer : « Tous nos prestataires bénéficient ainsi d’un revêtement au même prix. Nous pouvons donc travailler avec des petites ou moyennes entreprises qui, dans un autre contexte, ne pourraient pas s’aligner sur de plus grandes qui négocient leurs tarifs en fonction d’un volume d’achat plus important. Cela nous permet de multiplier les prestataires en toute équité. »



Fabrice Bernaudat, Chef du département Maintenance & Exploitation, valorise la collaboration avec Forbo Flooring qui sollicite régulièrement Le Foyer Rémois au moment d’élaborer de nouvelles solutions. Il se remémore notamment leur participation fructueuse à la création de l’emblématique Modul’up en 2013, il y a tout juste 10 ans : « Forbo Flooring développait à l’époque des gammes modulaires en pose libre, qui bien entendu nous intéressaient fortement car la mise en œuvre de dalles s’avère plus facile et rapide que des revêtements en rouleaux et en pose collée. Nous leur avons fait part d’une autre réalité terrain, l’amiante, véritable problématique technique et économique pour les maîtres d’ouvrage. C’est ainsi que les concepteurs Forbo Flooring ont adapté Modul’up, afin que sa pose plombante puisse convenir au recouvrement des sols anciens, y compris amiantés1. »



Soulignons que la mise en œuvre de Modul’up se révèle deux fois plus rapide que celle d’un sol collé, avec une durée d’immobilisation des locaux réduite de 80 % et assure une mise en service immédiate (atouts indéniables en milieu occupé). Toute dépose ultérieure sera également instantanée et sans dégradation (aucun risque d’arrachage, ni travaux de ragréage).

Siège social

du Foyer Rémois Siège social et site de production

de Forbo Flooring

Désormais, Modul’up représente 99 % des revêtements de sol posés dans le cadre des projets immobiliers où le Foyer Rémois intervient en maîtrise d’ouvrage2, soit 90 000 m2 à l’année (dont 50 000 m2 en « États des lieux »). Forbo Flooring lui a même dédié une référence Modul’up exclusive.



« La confiance établie sur le long terme avec Le Foyer Rémois nous permet d’améliorer encore et toujours nos gammes de revêtements, tant au niveau technique, à l’instar de Modul’up, régulièrement posée lors de ses chantiers, en neuf comme en rénovation, qu’esthétique, et notamment coloristique, avec de nouveaux designs particulièrement adaptés aux logements » conclut Mathieu Vitrano, Directeur Régional Est Forbo Flooring Systems.



Autre solution Forbo Flooring particulièrement appréciée du Foyer Rémois, notamment dans le cadre d’aménagements de salles de bains PMR : Sarlibain (système parfaitement étanche qui associe le revêtement mural, Onyx +, et le revêtement de sol, Surestep, soudés à chauds et disposés sur la totalité des surfaces de la pièce d’eau). De même, les revêtements PVC acoustiques Novibat ou Sarlon habitat, conçus pour les parties privatives en résidentiel, permettent une grande variété de styles et une large souplesse dans l’habillage des sols, en pose collée ou semi-libre, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

1 - Dans le respect de la réglementation en vigueur.

2 - Exception faite de certaines constructions émanant d’un promoteur qui dispose de sa propre charte et ses partenariats industriels établis, ou encore de certains projets d’habitat spécifique dont la gestion est indirecte.

Photo à la une : Les revêtements Novibat et Modul’up de Forbo Flooring sélectionnés par le Foyer Rémois pour l’agencement de la Maison des Femmes à Reims.

