OKNOPLAST s'associe à Cofidis pour proposer des solutions de financement à tous ses partenaires premium

Présenté fin 2021 à tous les Partenaires Premium lors du OKNOLIVE TOUR, le projet de partenariat entre OKNOPLAST et Cofidis prend son essor et séduit de plus en plus de revendeurs et de clients finaux. Accompagner les distributeurs avec des solutions de financement est un véritable atout pour mieux transformer les ventes des produits OKNOPLAST grâce à un partenaire solide, capable de suivre leur croissance sur le long terme.

Une expertise métier

En choisissant le groupe Cofidis, OKNOPLAST s’est appuyé sur un acteur majeur du crédit en Europe, et ce depuis 40 ans maintenant. Rattaché à de très grands noms et enseignes commerciales, ce nouveau partenaire est également un grand habitué du secteur de l’habitat et de la rénovation. « Nous voulions un organisme de financement leader bénéficiant d’une bonne notoriété auprès des professionnels et des particuliers, mais aussi capable de déployer ce service à l’échelle nationale. De son côté, Cofidis était en quête d’un nouveau réseau majeur du domaine de l’amélioration de l’habitat. Ce partenariat est naturellement devenu une évidence pour les deux entités. » explique Romain Somet, Directeur Commercial France OKNOPLAST.

Proposer une offre de financement est loin d’être une démarche aisée, c’est pourquoi il était essentiel pour OKNOPLAST de s’associer à un partenaire qui serait à même d’apporter un accompagnement constant et de proximité pour chacun de ses revendeurs. Ces derniers sont en contact direct avec les responsables commerciaux Cofidis de leur région pour bénéficier de formations auprès de leurs équipes.

Au travers de cet accompagnement l’objectif est simple : faire monter en compétence les équipes commerciales sur l’intégration de dispositif de financement dans chacun de leurs projets clients.

Un accompagnement sur mesure

Soucieux d’accompagner au mieux ses clients dans ce nouveau dispositif, OKNOPLAST et Cofidis offrent la possibilité à chaque Partenaire Premium de bénéficier d’outils marketing afin d’animer leur point de vente. Pour cela, des affiches, des stickers et des roll-up vont être réalisés afin de permettre une mise en avant au sein de chaque showroom, mais également lors d’évènements externes de type salons, foires, portes ouvertes…



« Notre but est de simplifier la démarche des Partenaires Premium OKNOPLAST et de démocratiser le financement auprès des clients finaux. Les avantages sont multiples :

Pour les particuliers, une simplification du parcours client et la possibilité de réaliser la totalité des travaux envisagés en une seule opération.

Pour les Partenaires Premium, l’amélioration du panier moyen et l’augmentation du taux de transformation des devis.

Pour OKNOPLAST, l’apport d’un service compétitif au réseau Premium et l’augmentation des ventes de menuiseries à forte valeur ajoutée (Pack, options, finitions…). » reprend Romain Somet.

Grâce à ce partenariat, les revendeurs Premium disposent d’une offre sur mesure négociée avec OKNOPLAST définissant une enveloppe budgétaire projet, un éventail de mensualités adapté, un parcours 100% dématérialisé, des outils de simulation et souscription simplifiés et un suivi personnalisé pour chaque dossier.



Delphine Tricoire, Responsable Commerciale de la société A4 Rénovation (14) collabore avec Cofidis depuis janvier 2022 et partage son expérience : « Sensibilisés en novembre 2021 lors des Roadshow OKNOPLAST, nous étions très demandeurs de la mise en place d’un tel partenariat. C’est donc tout naturellement que nous avons lancé ce projet début janvier 2022. Solidement accompagnés par les équipes Cofidis, réactives et force de proposition, il a été simple et rapide pour nous de mettre en place ce dispositif. Nous allons prochainement intégrer un onglet financement à notre outil de chiffrage pour nous permettre d’informer plus facilement le client final sur les solutions qu’il est possible de leur proposer. Nous enregistrons déjà de beaux projets, notamment avec le 10 fois sans frais qui séduit énormément le client final et qui est devenu pour nous un vrai atout pour la conversion de nos devis. ».



Arnaud Le Gall, Directeur des partenariats Cofidis France, ajoute sur l’expertise Cofidis :

« Nous sommes ravis d’accompagner OKNOPLAST et ses équipes commerciales dans l’élaboration d’offres sur mesure pour l’animation des points de vente de leurs clients. Le virage de l’omnicanalité demande une forte expertise tant le marché du paiement à distance exige une innovation constante, à la fois sur les produits et services que dans la qualité de la relation. Cela nécessite une solide maîtrise de l’expérience digitale. Chez Cofidis, nous développons cette expertise depuis de nombreuses années pour accélérer le business de nos partenaires. »

Pour en savoir plus exit_to_app