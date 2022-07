Eurex 100 plus : L’étai haute capacité en aluminium

Léger et très facile d’utilisation, Eurex 100 plus est un étai de séchage et de construction en aluminium qui permet de reprendre des charges admissibles très élevées, et ainsi de réduire considérablement la quantité d’étais utilisés. Il s’adapte à tous vos besoins et devient un indispensable sur le chantier.

Eurex 100 plus vous garantit de faire des économies, d’optimiser votre espace de stockage sur le chantier et de prévenir des TMS en limitant le nombre de manipulations par vos équipes. Proposé en 3 formats avec une plage de longueur sans interruption allant de 1,70 m à 5,50 m, il peut reprendre de fortes charges admissibles jusqu’á 128 kN.



Cet étai allie précision, productivité et sécurité. Sa mise en place et ses réglages sont rapides grâce au grand pas de filetage et à la double sécurité de déverrouillage du vérin. L’ajustement de la hauteur se fait avec précisions grâce aux repères gravés sur le tube principal, et le filetage autonettoyant permet de réduire l’adhérence du béton tout en facilitant le nettoyage.

Quant au desserrage, il est réalisé en toute sécurité, même sous forte charge, avec la géométrie spéciale du filetage à double filet et la clé étançon.



L’ergonomie est également au rendez-vous avec Eurex 100 plus. Léger et robuste de par sa confection en aluminium, son utilisation se veut simple et sans effort. Avec une quantité d’étais utilisés réduite, le nombre de manipulations est ainsi limitée.



L’étai Eurex 100 plus se caractérise par sa grande flexibilité d’utilisation dans divers domaines d’application, aussi bien pour les coffrages que les éléments préfabriqués.

Photo à la une : Eurex 100 plus est un étai haute capacité en aluminium qui peut reprendre des charges admissibles jusqu’á 128 kN.

Copyright : Doka

