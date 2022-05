Portes et fenêtres : une solution WnD 100% recyclable ?

Créée il y a dix ans, le fabricant de menuiserie WnD affiche aujourd’hui ses ambitions à horizon 2025. Au programme : une nouvelle génération de fenêtres et portes-fenêtres qui répondent aux exigences environnementales, un studio show-room et une couverture nationale.

Filiale du groupe Oknoplast, le fabricant de portes et de fenêtres WnD a su s’imposer comme un acteur majeur sur le marché de la menuiserie d’ouverture. Ambitieuse, la marque, historiquement implantée à l’Est, entend étendre son savoir-faire en développant son maillage sur tout le territoire national au cours des trois prochaines années.

Des solutions recyclables et performantes

Reconnu pour avoir su répondre aux exigences du marché de la construction, le fabricant est également un acteur impliqué dans l’optimisation énergétique de l’habitat. Face aux nouvelles exigences environnementales et à la hausse du coût des énergies, WnD propose une gamme de menuiseries PVC 100% recyclables et performantes. En témoignent les fenêtres et les portes-fenêtres Edge.

Pour les rendre très performantes thermiquement, les équipes de R&D ont amélioré leurs capacités d’isolation avec un profil 5 chambres et une profondeur de cadre de 70 mm, qui garantissent une protection phonique, suppriment les déperditions thermiques, les infiltrations d’air ainsi que la condensation.

La nouvelle génération de fenêtres et portes-fenêtres Etum Eco WnD est également réalisée sur-mesure pour répondre aux exigences des constructions BBC (bâtiment basse consommation). L’étanchéité des menuiseries Etum Eco est renforcée avec un système 3 joints d’étanchéité, qui assure un haut niveau d’isolation thermique et acoustique. Ce joint supplémentaire crée une « chambre sèche » entre le cadre et le vantail qui protège de l’humidité et des pertes de chaleur.

De nouveaux outils digitaux

Pour faciliter le travail de ses partenaires commerciaux et afin de faciliter l’accès à l’information, le fabricant a développé l’outil MyWnD. Un portail, accessible sur tablette et smartphone, qui permet au client de retrouver en direct sur son espace l’ensemble de ses commandes entre autres, ainsi que le suivi logistique, et les réclamations.

Du côté des points de vente partenaires, le maillage du territoire se poursuit également pour WnD. Les commerciaux WnD les accompagnent sur la mise en place du point de vente afin de donner naissance à un véritable showroom sur-mesure en partenariat avec la marque.

Le Concept Studio Showroom WnD

Marie Gérald

Photo de Une : © WnD