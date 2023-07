Quel déshumidificateur choisir pour une piscine intérieure ?

Un déshumidificateur pour piscine intérieure est obligatoire pour maintenir un taux d'hygrométrie conseillé d'environ 60/65% d'humidité relative pour assurer un confort et éviter tout problème grave sur les matériaux ou problème d'odeur. Ce contrôle de l'hygrométrie du local piscine permet ainsi d'éviter les problèmes liés à l'humidité comme les moisissures, les mauvaises odeurs et assure un confort pour les personnes.

Le choix du déshumidificateur dépend de nombreux paramètres qui diffèrent pour chaque projet de piscine intérieure.

Quelles sont les différentes solutions de déshumidificateur pour installer dans une piscine intérieure ?

Pourquoi est-ce important d'installer un déshumidificateur piscine ?

Pour répondre à vos interrogations, nous allons voir qu'il existe quatre solutions différentes spécialement développées pour les piscines intérieures.

Comment fonctionne un déshumidificateur de piscine ?

Une piscine intérieure, que ce soit dans une pièce ou sous une véranda nécessite l'installation d’un déshumidificateur piscine. En effet, l’eau d’une piscine intérieure s’évapore énormément. Cela dépend bien sûr de la surface du bassin, de la température de l'eau ou encore de la température de l'air, humidité, etc. Cette eau qui s'évapore nécessite d'être retirée pour éviter de nombreux problèmes comme les moisissures, odeurs, graves problèmes sur les matériaux, inconfort, risques sur la santé des occupants, condensation sur les fenêtres, dégradations, etc...

Pour éviter tous ces problèmes, il est nécessaire de retirer cette eau. Pour cela, une seule solution : le déshumidificateur pour piscine intérieure. Il permet de maintenir un taux d'hygrométrie tout au long de l'année. Le taux d'hygrométrie idéal dans une piscine intérieure est de 60 à 65% d'humidité relative avec une température d'environ 28°C. Le calcul d'évaporation se détermine en fonction de nombreux paramètres tels que les surfaces, les températures, volumes et de nombreux autres paramètres.

Le traitement de l'air d'une piscine intérieure est très important car il faut non seulement maintenir un taux d'hygrométrie mais également contrôler la température. En effet, plus la température est basse, plus il y a d'évaporation et moins le déshumidificateur va retirer d'eau. Les déshumidificateurs peuvent ainsi chauffer l'air en plus de déshumidifier la piscine intérieure. Enfin, les déshumidificateurs proposés par GECO peuvent également ventiler les piscines.

Le déshumidificateur piscine fonctionne complètement de manière automatique. En effet, il se déclenche dès que le taux d'humidité est supérieur à 60%. Ainsi, le déshumidificateur piscine aspire l'air humide du local piscine. L'air passe à travers l'évaporateur réfrigéré, condense et passe ensuite à travers l'évaporateur. L'air passe ensuite à travers le condenseur chaud pour être réchauffé et souffler l'air déshumidifié dans le local en gagnant au maximum 3°C. Ce fonctionnement va s'effectuer jusqu'au moment où le taux d'hygrométrie atteint l'objectif demandé. Tous les projets piscines sont différents de par la taille du bassin, volume du local, température de l'air, de l'eau, présence de baies vitrées, de local technique, etc.. Pour répondre à tous les projets de déshumidification de piscine d'intérieur, GECO propose une gamme complète de déshumidificateurs de piscine : déshumidificateur mural, déshumidificateur encastrable, déshumidification gainable ainsi que déshumidificateur gainable double-flux, qui permettent de déshumidifier un local piscine mais également de chauffer l'air (en option). Il existe des déshumidificateurs double flux qui assurent la déshumidification par apport d'air neuf. Cela permet d'avoir un gros pouvoir de déshumidification avec des débits d'air faibles.

Calcul déshumidification piscine intérieure

La sélection d’un déshumidificateur piscine ne se fait pas au hasard d’autant plus que chaque piscine intérieure est différente.

La sélection du déshumidificateur piscine dépend de nombreux paramètres et passent nécessairement par le calcul d'évaporation de la piscine. Dotée d’une expérience et savoir-faire de plus de 45 ans dans ce domaine, la société GECO assure cette analyse pour chaque projet afin d’assurer la bonne sélection du déshumidificateur et de sa capacité.

Pour calculer l'évaporation de la piscine les techniciens GECO prennent en compte les différents paramètres comme la surface du bassin, la température de l’eau et de l’air, la présence d’un spa intérieur, la présence d’une bâche ou volet, le type de piscine (privée, hôtels, kiné, publiques …), présence d’une nage à contre-courant, massage, jet massant...

Par ailleurs, les conditions de l’air d’une piscine intérieure sont généralement en utilisation de 28/30°C avec un taux d’humidité d’environ 60/65% d’humidité relative. Plus la température de l’air est basse par rapport à la température de l’eau et plus l’évaporation est importante. Dans le même temps, plus la température est basse et moins le déshumidificateur piscine retire d’eau.

GECO calcule également et conseille pour la partie diffuseurs d’air que ce soit pour le soufflage ou l’aspiration en fonction du volume du local, du placement de baies vitrées ou encore du débit d’air ainsi que d’autres paramètres à prendre en compte.

Quel est le prix d'un déshumidificateur piscine ?

Le prix d’un déshumidificateur piscine varie selon la solution et les accessoires nécessaires. Le prix varie également selon la puissance du déshumidificateur.

Il y a plusieurs solutions de déshumidificateurs piscines (mural, encastrable, gainable et gainable double flux piscine).

Pour la solution murale et encastrable, il y a le déshumidificateur et les accessoires comme la télécommande, la batterie eau chaude ou batterie électrique ou encore le ventilateur d’extraction spécial piscine intérieure.

Cependant pour les versions gainables, il faut aussi prendre en compte les accessoires comme les gaines ou encore les diffuseurs et grilles spéciales piscine.

Les techniciens GECO sont disponibles pour répondre à la demande d’un prix précis d’un déshumidificateur piscine selon le projet et les données pour le calcul et dimensionnement.

Installation d'un déshumidificateur piscine

L’installation d’un déshumidificateur piscine dépend de la solution choisie. Il y a, tout d’abord, le déshumidificateur mural pour piscine qui s’installe directement au mur grâce à une barre d’ancrage fournie avec la gamme de déshumidificateurs CDP. La barre d’ancrage se fixe au mur et le déshumidificateur se pose directement sur la barre.

La batterie de chauffe se glisse dans le déshumidificateur dans la partie prévue pour celle-ci et se branche directement. Les techniciens GECO répondent à tout moment en cas de questions pendant l’installation du déshumidificateur tout comme pour l’appairage de la télécommande ou encore l’activation du chauffage. De plus, GECO propose des manuels très complets ou encore des vidéos qui expliquent en détails par exemple l’installation de la batterie de chauffe.

Pour le déshumidificateur encastrable CDP pour piscine, celui-ci s’installe généralement en local technique attenant à la piscine intérieure. Il suffit uniquement de faire deux ouvertures pour le soufflage et la reprise. Des plenums de traversée de mur sont fournis avec une rallonge ainsi que les deux grilles soufflage et reprise. Pour la batterie de chauffe, cela est très facile en la glissant directement dans son espace prévu à l’intérieur du déshumidificateur.

Pour les déshumidificateurs gainables, ils s’installent en local technique soit sur des pieds au sol ou au mur. Cela dépend toutefois du modèle. L’installation des batteries de chauffe est également très facile et très bien expliquée dans les documentations fournies. La gaines de soufflage et reprise peuvent s’installer de différentes manières. Cela est très facile mais il est très important de bien dimensionner et d’y être prévu selon les contraintes du projet.

Les techniciens GECO peuvent également apporter de nombreux conseils concernant le réseau de gaines et les diffuseurs ainsi que la façon dont les installer.