BAT’E-NNOV AWARDS®, la 2ème édition 2023 des Trophées récompense 22 innovations

Cette année, la remise des prix a été organisée autour d’une cérémonie animée par le créateur de contenus et plombier-chauffagiste Laurent Jacquet au sein d’un hôtel particulier de la rue Saint- Dominique à Paris 7e le 29 juin dernier. Au total, 22 produits ont été distingués par un BAT’E-NNOV AWARDS® d’or, d’argent et de bronze durant la soirée.

Une cérémonie animée par un création de contenus reconnu dans le bâtiment

Pour cette deuxième édition, l’agence SalesFactory PR a fait appel à Laurent Jacquet, créateur de contenus reconnu dans l’univers du bâtiment sur les réseaux sociaux, pour animer la cérémonie de remise des trophées.



Ce dernier a appelé sur scène 17 marques et remis au total 22 récompenses parmi les BAT’E-NNOV AWARDS® d’or, d’argent et de bronze.

Les 20 Influenceurs membres du jury et les fabricants lauréats

de la deuxième édition des BAT’E-NNOV AWARDS® 2023,

évènement imaginé par l’agence spécialisée dans les Relations Influenceurs SALESFACTORY PR

Des marques récompensées par les influenceurs pour leurs capacités à innover

Les BAT’E-NNOV AWARDS® ont été imaginés pour récompenser les marques dans les secteurs du bâtiment, du bricolage et du jardin, sur leur capacité à innover et à répondre aux besoins en constante évolution de leurs clients. Pour ce faire, ces dernières ont soumis leur nouveauté produit sous le regard expert des influenceurs jurés qui ont pu les tester et les noter selon cinq critères : éco-conception, facilité de mise en œuvre, sécurité et santé de l’utilisateur, rapport qualité/prix, packaging.

Cette année, le jury a réuni 20 influenceurs (15 professionnels, 4 auto-rénovateurs et 1 maker) pour récompenser les différents lauréats, répartis selon 10 catégories (aménagement extérieur et entretien du jardin, électricité / chauffage / sanitaire, équipement de protection individuelle et matériel de chantier, finition intérieure, logiciel et service d’accompagnement, menuiserie, outillage/accessoire et consommable, second œuvre /étanchéité / isolation, structure gros œuvre, toiture / couverture).



Enfin, l’évènement a également compté sur les communautés pour remettre “Le Grand Prix des Internautes”, onzième catégorie permettant de récompenser une solution candidate parmi toutes celles en lice par le biais d’un vote en ligne sur le site de l’évènement.

Pour en savoir plus exit_to_app