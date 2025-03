Optez pour une déclaration annuelle d’activité simple et efficace !

La profession d’architecte évolue dans un environnement de plus en plus complexe, marqué par des exigences législatives, réglementaires, techniques et normatives en constante mutation. C’est notamment le cas des nouvelles normes environnementales qui impactent à la fois les innovations technologiques et les métiers du BTP, générant de nouveaux risques et des répercussions sur votre activité professionnelle.

Conscient de cet impact et pour ne pas en ajouter davantage, SMABTP a mis en place une déclaration annuelle d’activité simple et rapide, fondée sur votre chiffre d’affaires, sans avoir à détailler la liste nominative de vos chantiers.

Résultat :

vous avez moins de gestion administrative : finis les déclarations fastidieuses et les risques d’oublis ou d’erreurs ;

vous maîtrisez mieux votre trésorerie en anticipant vos dépenses d’assurance ;

vous gagnez un temps précieux ce qui vous permet de vous concentrer pleinement sur votre cœur de métier !

Ainsi, vous bénéficiez d’une couverture complète, conforme à la loi du 3 janvier 1977, sans nécessité de détailler chaque mission, sauf celles expressément demandées. Travailler en toute sérénité n’a jamais été aussi simple !

Découvrez Global Architecte, le contrat d’assurance SMABTP qui couvre toutes les responsabilités que l’architecte peut encourir du fait de son activité et de ses missions.