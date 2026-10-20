QUALIBAT signe deux partenariats avec Vivest et Domofrance

À l'occasion du Congrès HLM de Bordeaux, Gérard Sénior, président de QUALIBAT, a signé deux conventions de partenariat avec Vivest et Domofrance, deux filiales du groupe Action Logement. Ces accords visent à faciliter l'identification des entreprises qualifiées présentes sur les territoires, afin de mieux répondre aux besoins des bailleurs sociaux en matière de construction et de rénovation.

Vivest : s'appuyer sur les compétences des entreprises locales

La première convention a été signée avec Damien Tourneur, directeur général adjoint de Vivest, sur le stand d'Action Logement. Implanté en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, ce bailleur social gère près de 25 000 logements et réalise régulièrement des opérations de construction, de réhabilitation et de rénovation de son patrimoine.

Pour mener à bien ces projets, Vivest souhaite pouvoir compter davantage sur les entreprises qualifiées de son territoire, dont les compétences correspondent aux travaux envisagés.

En 2027, le bailleur prévoit notamment une quarantaine d'opérations de rénovation portant sur des ensembles de moins de dix logements, réalisées en corps d'état séparés. Ces chantiers peuvent représenter des opportunités pour les artisans et les TPE/PME locales disposant des savoir-faire adaptés.

Domofrance : un partenariat au service de la qualité des travaux en Nouvelle-Aquitaine

Une seconde convention a été signée entre Gérard Sénior et Francis Stephan, directeur général de Domofrance. Filiale d'Action Logement Immobilier, Domofrance est un acteur majeur du logement social en Nouvelle-Aquitaine, avec plus de 59 000 logements gérés et 20 % des logements sociaux produits dans la région.

À travers ce partenariat avec QUALIBAT, Domofrance souhaite identifier plus facilement les entreprises qualifiées susceptibles d'intervenir sur ses projets de construction et de rénovation. Cette collaboration doit permettre au bailleur de mieux s'appuyer sur les compétences présentes en Nouvelle-Aquitaine et contribuer ainsi à la qualité des travaux réalisés sur son patrimoine.

La qualification, un atout pour les entreprises du bâtiment

Pour les artisans et les PME du bâtiment, les bailleurs sociaux représentent un marché important. La qualification QUALIBAT constitue un atout pour faire reconnaître leurs compétences et valoriser leur savoir-faire auprès de ces donneurs d'ordre.

Attribuée après évaluation des compétences techniques et des moyens humains et matériels de l'entreprise, la qualification QUALIBAT atteste de sa capacité à réaliser des travaux dans une activité et à un niveau de technicité définis. Elle est d'ailleurs régulièrement souhaitée dans les consultations et les appels d'offres.

Avec ces deux partenariats, QUALIBAT entend renforcer la visibilité des entreprises qualifiées auprès des bailleurs sociaux et favoriser leur identification pour de futurs projets.

Pour en savoir plus exit_to_app