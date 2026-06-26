Knauf récompense les talents de l’architecture au Challenge HERADESIGN® 2026

Avec près de trente candidatures reçues entre le 28 janvier et le 30 avril 2026, cette édition témoigne de l’intérêt croissant des futurs professionnels pour les solutions acoustiques design et les nouvelles approches de conception des espaces intérieurs.

Un challenge étudiant dédié à la créativité et à l’acoustique architecturale

Le Challenge HERADESIGN® 2026 invitait les étudiants de 2e et 3e année en architecture d’intérieur à imaginer des scénographies immersives et des aménagements innovants à partir des panneaux acoustiques HERADESIGN® Creative Module.

L’objectif : repousser les limites de la conception acoustique en explorant les multiples possibilités offertes par cette collection de panneaux en laine de bois. Les participants devaient intégrer les six formes disponibles de la gamme (triangle, carré, rectangle, cercle, hexagone et parallélogramme) tout en exploitant sa richesse chromatique et ses possibilités d’assemblage.

Les projets présentés devaient conjuguer créativité, faisabilité technique, confort acoustique et intégration harmonieuse dans des espaces de vie contemporains.

Un jury d’experts de l’architecture et du design

Les projets ont été évalués par un jury composé de professionnels reconnus du secteur :

Anne Savey, Directrice de CREAD Lyon ;

Nelly Plantier, Architecte et Responsable des agences utilisatrices chez Materiaux.archi ;

Anne-Laure Borreda, Architecte d’intérieur de l’agence Sur Mesure ;

Thomas Félix, Designer et fondateur de Félix et Associés ateliers de design ;

Emmanuel Blaudez, Chef de Marché Plafonds chez Knauf.

Le jury a salué la qualité globale des propositions et leur capacité à valoriser les performances esthétiques et acoustiques des solutions HERADESIGN®.

Les lauréats du Challenge HERADESIGN® 2026

→ 1er Prix : « The Sunset’s Destination »

La première place a été attribuée au projet « The Sunset’s Destination », imaginé par Clémy Baroz, Marjorie Davi, Pénélope Jacquet et Louna Labonne, étudiantes en deuxième année à CREAD Lyon.

Le jury a particulièrement apprécié la cohérence entre l’intention créative et sa traduction architecturale. Le projet se distingue par une mise en scène immersive particulièrement aboutie, démontrant toute la polyvalence des panneaux acoustiques HERADESIGN® Creative Module.

→ 2e Prix : « Mont Blanc »

La deuxième place revient à Clara Dalla Libera et Emma Roudier, étudiantes de troisième année à CREAD Lyon, pour leur projet « Mont Blanc ».

Le jury a souligné la pertinence du concept ainsi que l’exploitation maîtrisée des formes géométriques de la gamme HERADESIGN®, créant une esthétique élégante inspirée des paysages alpins.

→ 3e Prix : « Kaplas »

Le projet « Kaplas », développé par Anaëlle Ballue et Chloé Moreau de CREAD Lille, décroche la troisième place.

Cette réalisation a séduit les membres du jury par son interprétation sobre et raffinée de l’univers des célèbres jeux de construction, appliquée à l’aménagement d’un espace pédagogique.

→ Prix Coup de Cœur : « Skyline Lilloise »

Le Prix Coup de Cœur du jury a été décerné à « Skyline Lilloise », conçu par Emélie Bruneaux, Alice Delvaux, Anaïs Lenière et Mathilde Pioger.

Le projet a été distingué pour son fort potentiel de déclinaison et sa capacité à proposer une identité visuelle forte à partir des solutions acoustiques HERADESIGN®.

Une visibilité professionnelle pour les futurs talents

Au-delà de la reconnaissance apportée par ce concours, les projets lauréats bénéficieront d’une mise en avant dans la prochaine campagne de communication nationale de Knauf consacrée à la collection HERADESIGN®.

Cette initiative illustre la volonté du groupe de soutenir les nouvelles générations de concepteurs, de favoriser l’expérimentation et de créer des passerelles concrètes entre le monde académique et les professionnels de l’architecture et du design.

HERADESIGN® Creative Module : la solution acoustique créative en laine de bois

Commercialisée en France depuis 2025, la gamme HERADESIGN® Creative Module répond aux attentes des architectes, architectes d’intérieur et prescripteurs en quête de solutions alliant performance acoustique, sécurité incendie et liberté créative.

Fabriqués en laine de bois, les panneaux HERADESIGN® Creative Module sont disponibles en six formes géométriques préconfigurées et en plusieurs dimensions pour une pose murale ou plafonnière. Ils offrent une excellente absorption acoustique pouvant atteindre un coefficient αw de 1,00 tout en permettant la création de compositions architecturales originales.

Disponibles dans les teintes standards HERADESIGN®, les finitions Vario Design ainsi que les nuanciers RAL et NCS, ces panneaux ouvrent un vaste champ d’expression aux professionnels souhaitant concevoir des espaces à forte identité visuelle tout en optimisant le confort acoustique.

Knauf confirme son engagement auprès des acteurs de demain

À travers le Challenge HERADESIGN® 2026, Knauf confirme son engagement en faveur de l’innovation, de la transmission des savoir-faire et du soutien aux talents émergents. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans la volonté du fabricant de contribuer à imaginer les espaces de vie et de travail de demain, conciliant esthétique, confort et performance.

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