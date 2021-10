NOUVEAUTÉ SEBICO 2021 : Gestionnaire d’eau de pluie pour maisons individuelles PACK’EAU BOX

En 2010 RENSON® a lancé sa toiture de terrasse Lagune® , comportant une protection solaire intégrée résistant au vent, étanche mais translucide en toiture. Aujourd’hui RENSON® enrichit sa gamme et vous présente la Camargue® – une nouvelle solution avec une toiture de protection solaire étanche composée de lames orientables en aluminium, d’une évacuation d’eau de pluie et de protections solaires verticales intégrées. Cette pergola peut être fermée sur les côtés et à l’avant au moyen de stores résistants au vent, de panneaux coulissants Loggia®, de panneaux coulissants en verre ou d’une combinaison de ces différents éléments.