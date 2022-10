Une protection solaire architecturale pour le campus New-Tech des hôpitaux Iris bruxellois

Un complexe moderne regorgeant d’innovations technologiques. Voilà comment on pourrait qualifier, à juste titre, le campus New-Tech des hôpitaux Iris bruxellois. Une protection solaire architecturale DUCO, dotée de panneaux coulissants et un revêtement de façade épuré confèrent à cette dernière tout son caractère.

Le nouveau bâtiment médico-technique, qui fait office d’extension à l'hôpital existant, comprend notamment un bloc opératoire dernier cri, un hôpital de jour et une unité de soins intensifs. Le nouveau bâtiment est ainsi relié au bâtiment existant à l’aide de deux passerelles vitrées. La circulation interne de l'hôpital peut ainsi être organisée de manière optimale, en séparant les patients du flux de visiteurs.

Façade modulaire au rayonnement homogène

Dès la phase de conception, une attention toute particulière a été accordée à la modularité du bâtiment. Dans le futur, le campus New-Tech est voué à évoluer et à s’adapter à de nouveaux besoins. Ce qui fait actuellement office d’espace de bureau peut être facilement transformé en une nouvelle unité de soins intensifs.

La façade a également été construite pour répondre à cet objectif. Les fenêtres sont actuellement agencées en fonction de l’espace, mais peuvent facilement être repositionnées ultérieurement. Cet ensemble irrégulier est actuellement caché derrière les ventelles du DucoSlide LuxFrame. Les panneaux coulissants permettront par ailleurs de conserver la continuité de la façade architecturale, même si cette dernière devait faire l’objet d’importantes modifications dans le futur.

Une intimité et un confort maximal

Les panneaux coulissants en aluminium DucoSlide LuxFrame sont garants d'une totale intimité, tout en assurant un apport de lumière naturelle aux patients et aux prestataires de soins. Durant les mois d’été, la protection solaire assure une réduction de la charge frigorifique jusqu'à 63 %. Le profil de cadre robuste permet d'atteindre des hauteurs jusqu’à 6 mètres.

Sur le toit, les unités extérieures des installations viennent gâcher le paysage. Il est toutefois possible de dissimuler de tels espaces techniquesdans la façade. Le système de bardage à ventelles filantes DucoWall Classic permet de masquer les techniques d'installation de manière esthétique. Combiné à des panneaux coulissants, il confère à l’ensemble un design élégant. Outre la protection apportée par le bardage à ventelles filantes, un bardage à ventelles à ventilation doté de ventelles « hautes performances » assure également un très bon débit d’air et une excellente étanchéité à l'eau.

