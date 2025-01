Panasonic présente RAC Solo : un climatiseur compact et sans unité extérieure

Une unité compacte et performante pour tous les espaces

Avec une profondeur de seulement 165 mm, quelle que soit la puissance choisie, RAC Solo s’intègre dans toutes les configurations, même les plus restreintes. Ce modèle hyper-compact est décliné en quatre puissances frigorifiques (de 1,7 kW à 2,9 kW) et quatre puissances calorifiques (de 1,7 kW à 2,8 kW), permettant une adaptation parfaite aux besoins de chauffage et de refroidissement.

Une technologie respectueuse de l’environnement

RAC Solo est une pompe à chaleur air-air innovante qui mise sur des réfrigérants éco-responsables. Les modèles 20, 25 et 30 fonctionnent au R32, tandis que le modèle 16 utilise le R290, connu pour son faible impact environnemental. De plus, le climatiseur garantit un fonctionnement ultra-silencieux, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les hôtels ou les chambres à coucher.

Une installation simple et optimisée

Grâce à ses deux gaines équipées de grilles extérieures à fermeture automatique, l’installation de RAC Solo est simple et rapide, que ce soit sur un mur extérieur ou dans un espace contraint. L’unité intérieure, discrète et robuste grâce à son châssis métallique premium, s’intègre parfaitement dans tout type d’intérieur, tout en optimisant l’espace disponible.

Des fonctionnalités avancées pour un confort sur-mesure

RAC Solo est doté de la fonction de régulation P.I., qui ajuste automatiquement le fonctionnement du ventilateur pour maintenir une température ambiante idéale, quelle que soit la température extérieure. En plus de ses modes rafraîchissement, déshumidification et ventilation, le climatiseur propose des options pratiques comme la réduction du bruit et l’économie d’énergie pendant le sommeil.

Pourquoi choisir RAC Solo ?

Avec son design compact, son installation simplifiée et ses performances environnementales, RAC Solo est la solution idéale pour les particuliers et les professionnels recherchant un climatiseur efficace, esthétique et silencieux.

