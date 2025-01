L’IA de kelvin révolutionne la rénovation énergétique avec des scénarios 100 % à distance

Alors que les plateformes de travaux, bureaux d’études, et artisans cherchent à répondre aux besoins urgents des ménages en matière de rénovation énergétique, kelvin apporte une réponse concrète aux questions : quels travaux sont à engager et quel budget est à prévoir ?

“ Les simulateurs actuels déçoivent souvent, ne servant qu’à acquérir les coordonnées des particuliers sans offrir de véritable qualification et personnalisation poussée du projet de rénovation ” explique Clémentine Lalande, cofondatrice et directrice générale de kelvin. “ Nous nous basons sur une combinaison unique de données géostatistiques, de modélisation 3D et d'intelligence artificielle pour apporter des réponses fiables et personnalisées. Grâce à notre IA, nous évaluons la performance énergétique actuelle d’un logement et les travaux nécessaires pour améliorer son classement DPE, tout en estimant les économies d’énergie et le gain de pouvoir d’achat pour le ménage. ”

L’IA de kelvin est co-développée avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), la plateforme data U.R.B.S et NOBATEK/INEF4.

Un outil déjà utilisé par les professionnels du secteur

Aujourd'hui, l’IA générateur d’études de kelvin est disponible commercialement et utilisée par plus d’une vingtaine de professionnels du secteur, incluant des opérateurs de travaux et des gestionnaires de biens.

Laurent Nataf, cofondateur et président d’Homélior, une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique des bâtiments témoigne : “ L'intégration du simulateur kelvin sur notre site internet fait la différence pour répondre aux premières questions de tous les propriétaires, en permettant une pré-analyse du projet et du bien. Cela améliore la qualification de nos projets sans surcharger nos équipes commerciales, nous aide à acquérir de nouveaux prospects plus qualifiés et à leur faire bénéficier de notre expertise en rénovation énergétique. ”

Un outil clé pour la transition énergétique

Face à la montée en puissance des enjeux liés à la rénovation énergétique et aux économies d’énergie, l’IA de kelvin entend s’imposer comme un standard pour tous les professionnels de la rénovation énergétique. Ils disposent désormais d'une solution fiable pour guider les ménages vers des projets de rénovation adaptés, générant des économies réelles que l'on peut déterminer avant de s'engager.

Pour en savoir plus exit_to_app