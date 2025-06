743 panneaux rayonnants métalliques au Groupe scolaire Le Barp (33) !

Les panneaux rayonnants métalliques ACTIsteell chauffent et rafraîchissent par le plafond les bâtiments tertiaires comme les bureaux, lycées, collèges, hôpitaux, halls d'accueil, magasins.....

Le confort du rayonnement

Les panneaux rayonnants métalliques diffusent une chaleur douce par rayonnement. En hiver, l’eau chaude qui circule dans les panneaux permet un rayonnement uniforme sur l’ensemble de la zone à chauffer. En été, l’eau froide qui circule dans les panneaux absorbe les différents apports de chaleur de la zone à rafraîchir (matériel informatique, personnes, etc…).

Performance et économies d’énergie

Les panneaux rayonnants métalliques assurent un confort thermique élevé sans courant d‘air. La diffusion de chaleur par rayonnement autorise un abaissement de température de 3°C par rapport à un chauffage soufflant traditionnel (type aérotherme) et consomme d’autant moins pour une température ressentie équivalente : jusqu’à 40 % d’économies d’énergie !

La forte réactivité des panneaux associée à une régulation adaptée permet de combiner confort et économies d’énergie et de s’adapter d’autant plus facilement aux larges fluctuations d’affluence des collèges et lycées par exemple, entre la semaine et le week-end.

En finition perforée, ils contribuent également au confort acoustique.

Acteurs du projet :

MOA : Conseil départemental gironde / Région Nouvelle-Aquitaine

MOE : mandataire ATELIER MAZIERES ARCHITECTES ASSOCIES

Be : Egis, QIOS Qualitel Expertise - AMO environnement / HTM

Installatur : ‪BOBION & JOANIN Groupe Bily‬

