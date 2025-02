Le choix de l'esthétique et de l'efficacité énergétique au lycée de Saint-Malo

Pour l’architecte, le choix esthétique devait impérativement correspondre à l’environnement existant du lycée. La nouvelle gamme ACTIsteel a permis de répondre précisément à cet impératif. En effet, le panneau rayonnant choisi offre une finition parfaitement adaptée au modèle des dalles de faux-plafond déjà installées dans l'établissement. La série Élégance propose des finitions de bordure qui s'adaptent aux modèles originaux de dalles de faux plafonds plébiscités par les architectes.

Les panneaux rayonnants métalliques de la gamme Élégance sont uniques sur le marché et proposent, en exclusivité, des finitions 100 % compatibles avec les modèles originaux de dalles de faux plafonds, type X, E, M, Z. " Cette nouvelle offre de panneaux s’intègre parfaitement avec les éléments de plafonds existants, tout en assurant un chauffage tempéré et homogène dans les grands espaces. De plus, l’absence de radiateurs aux murs facilite grandement l’aménagement des lieux " témoigne Ronan Reminiac, l’architecte de l’Atelier des Loges en charge du projet, " nous utilisons régulièrement des panneaux de type E. Lorsqu’on nous a présenté les panneaux actifs de type E ACTIsteel, nous n’avons pas hésité ! "

Les panneaux rayonnants métalliques ACTIsteel s’installent ainsi en toute discrétion, en neuf comme en rénovation (bureaux, écoles, hôpitaux…), en apportant une fonction de chauffage supplémentaire aux plafonds techniques. Ces systèmes actifs prêt-à-poser assurent un confort incomparable et des économies d’énergie jusqu’à 40 % par rapport à un chauffage soufflant traditionnel.

La gamme ACTIsteel permet également d’insérer dans les panneaux des luminaires, de trappes de visite ou encore de détecteurs de fumées pour respecter les normes de sécurité des établissements publics. Pour le lycée Les Rimains de Saint-Malo, le choix d’une lumière douce, par des bandeaux lumineux le long des panneaux rayonnants, a été privilégiée.

L’installation simple et rapide des panneaux rayonnants métalliques ACTIsteel a également été un atout important pour ce chantier, les interventions se déroulant principalement sur le temps des vacances scolaires pour ne pas déranger les étudiants.

Des panneaux réversibles intégrés au plafond pour le chauffage et le rafraîchissement

La gamme ACTIsteel permet une économie d’énergie jusqu’à 40 % par rapport à un chauffage soufflant traditionnel.

Les performances des panneaux ACTIsteel sont optimisées grâce à des tubes en cuivre aplatis dans lesquels circule l’eau, pour un échange optimal avec la surface du panneau. Un isolant thermo-acoustique assure l’isolation au plafond et une finition perforée est proposée sur tous les modèles pour améliorer l'absorption acoustique.

Grâce au chauffage et au rafraîchissement par circulation d’eau dans les tubes, les panneaux métalliques rayonnants sont silencieux et n'entraînent ni mouvement d'air ni déplacement de poussière ou d’allergènes, pour un air ambiant sain et confortable.

Lycée Les Rimains à Saint-Malo

Maitrise d’ouvrage : OGEC Lycée Les Rimains

Bureau d’Études : OTEIS - Rennes Saint-Grégoire (35)

Maitrise d’œuvre Architecte : Atelier des loges - Rennes (35)

Installateur : MAHEY - Saint-Malo - Pascal Plesse

Finalisation du chantier : octobre 2024

Pour en savoir plus exit_to_app