Le groupe Renolit lance - via sa marque Renolit Ondex - son système photovoltaïque Renolit Ondex Solar. Par sa composition et ses fixations, la solution a été conçue pour les toitures agricoles et industrielles.

En vertu des dernières évolutions législatives, le photovoltaïque doit se déployer sur les toitures agricoles et industrielles.

« Cependant, de nombreux bâtiments n’ont pas été conçus pour supporter le poids des panneaux solaires traditionnels, nécessitant ainsi des investissements coûteux en renforcement structurel », souligne Renolit, fabricant de films plastiques.

Le groupe lance Renolit Ondex Solar, un système pour « une pose en surimposition, sans alourdir la charpente et en améliorant le rendement des panneaux solaires ».

D’autant que l’acier et le fibro-ciment - matériaux utilisés traditionnellement pour la pose des panneaux - sont lourds, vulnérables à la corrosion mais aussi peu adaptés au contraintes thermiques.

Solidité grâce à des plaques en PVC bi-orienté

La technologie Renolit Ondex Solar repose sur le PVC bi-orienté, breveté en 1964 et spécialité de Renolit. Pesant 2,4 kg/ m² - contre 7 kg/m² pour l’acier, voire jusqu’à 17 kg/m² pour le fibro-ciment - cette matière évite le renforcement structurel des charpentes dans les bâtiments industriels et agricoles.

Le système bi-orienté offre aussi une résistance aux chocs, « quatre fois supérieure à celle des plaques en PVC classiques ». Le PVC affiche une meilleure inertie thermique sous les panneaux solaires et endure mieux l’exposition à la corrosion et aux agents chimiques, courante dans les exploitations agricoles et dans les bâtiments industriels.

Une installation simplifiée grâce aux fixations

Renolit Ondex Solar est également doté de deux types de systèmes. Le Fix O Bat est adressé aux toitures industrielles et agricoles, tandis que le Fix O Ser répond au contraintes d’installations sur les serres et structures légères.

« La fixation réglable permet d’augmenter la circulation d’air sous les panneaux, limitant leur échauffement et garantissant une production d’énergie plus stable et efficace », souligne Renolit.

Une norme pour l’installation en surimposition ?

Par ces élements, le groupe veut simplifier et sécuriser l'installation des panneaux photovoltaïques en surimposition. La marque souhaite d'ailleurs faire de Renolit Ondex Solar une référence sur ce type de pose. Sa stratégie prévoit une gamme pour différents bâtiments et usages, des partenariats avec des installateurs spécialisés ainsi qu’une forte R&D pour la performance et la durabilité de ses solutions.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Renolit Ondex