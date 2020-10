INSTALLATION RAPIDE

- Panneaux légers, faciles à découper et à percer

- Larges dimensions redécoupables : 1 200 x 2 350 mm et 1 200 x 2 550 mm

- Se collent sur tout type de surface, sans ragréage préalable, avec du mastic colle

- Parfaitement adaptés à la rénovation de salle de bains



RÉSISTANCE EXTRÊME

- Hydrofuges, imputrescibles et très résistants (aux chocs, tâches, agents chimiques et à l'abrasion)

- Pas de joints de carrelage à entretenir

- Garantis 10 ans



PERSONNALISATION

- 19 finitions recto/verso : granit, marbre, béton, bois, unis mats ou brillants

- Textures naturelles comme le bois et la pierre pour une atmosphère zen

- Libre à chacun de mixer couleurs et textures pour créer un espace de douche unique et authentique



FINITION ET ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

- Profilés d'assemblage en aluminium pour un rendu parfait

- Joint bas imputrescible sans silicone visible

- Empêche toute infiltration