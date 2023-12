Placo® dévoile sa nouvelle plaque de plâtre 3-en-1 « Glasroc® X 13 » dédiée à la façade extérieure des constructions à ossature bois

La première plaque de plâtre Placo® pour l’enveloppe extérieure

Poursuivant son engagement pour accompagner le développement de la construction bois en France*, Placo® lance la plaque Glasroc® X 13, un produit de rupture destiné aux façades et à l’enveloppe extérieure.

Ce lancement fait suite à la sortie du Guide de la Construction bois, qui présente l’ensemble des solutions intérieures Placo®, et à son partenariat emblématique avec Mathis Construction Bois qui a donné naissance au premier système de plancher préfabriqué du marché : le plancher Azurtec®/Placo®.

De multiples avantages pour les professionnels : économies, gain de temps et de confort

De par sa caractéristique 3-en-1, la plaque Glasrox® X 13 procure confort et gain de temps aux préfabricateurs et charpentiers qui n’ont plus qu’un seul élément à stocker et à installer.



Son épaisseur de 13 mm et sa légèreté (11 kg/m2) la rendent unique et permettent une découpe et une manipulation facilitées ainsi qu’une optimisation du temps dans l’exécution.

Une triple réponse aux besoins des constructions bois

Posée en façade, la plaque de plâtre à bords droits Glasroc® X 13 répond à trois besoins fondamentaux des constructions boisgrâce à sa composition 3-en-1(écran thermique, pare-pluie rigide et voile de stabilité) :

une performance incendie Eo>i30 (pare flamme de 30 minutes) de la façade vis-à-vis d’un feu extérieur grâce à l’écran thermique, présentant une réaction au feu A1. une protection aux intempéries, grâce à la fonction pare-pluie rigide. La plaque est étanche à l'eau (W1) tout en étant perméable à la vapeur d'eau. L’étanchéité entre plaque est assurée par une bande adhésive spécifique. un voile de stabilité pour les applications en façade ossature bois (FOB) et adapté à l'extérieur, qui permet de fermer la façade et de la stabiliser.

La plaque de plâtre Glasroc® X 13 se décline en deux largeurs (1 250 mm et 1 200 mm). Traitée et résistante aux UV (5 000h UV), elle est compatible avec une exposition jusqu’à six mois avant la pose du bardage. L’ensemble de ses performances sont certifiées par une ETPM (Evaluation Technique de Produits et Matériaux).

Le [+] accessoire : la bande Glasroc® X Sealing Tape Black 100 mm

L’étanchéité à la jonction des plaques est assurée par une bande adhésive spécifique fournie par Placo® avec la plaque.

D’une largeur de 100 mm, elle ne nécessite pas d’enduit.

Elle bénéficie d’un certificat CTB délivré par le FCBA.

* 22 000 logements construits en 2022, soit une croissance de +14,3 % en valeur, +5 % en volume (2022 VS 2020).

Source : Enquête nationale de la construction bois - juillet 2023.

Pour en savoir plus exit_to_app