Placo® innove pour le Village des Athlètes avec ses cloisons démontables !

Une innovation conçue pour faciliter le réemploi dans le futur

C’est au terme de quatre années de R&D que Placo® a mis au point une nouvelle cloison innovante et inédite, à destination du Village des Athlètes. L’innovation majeure de cette cloison réside dans le système d’accroche des rails hauts et bas. Auparavant vissés, ils sont désormais collés à l’aide d’un ruban de colle sèche et d’une mousse double face pour rendre le démontage aisé et propre.

Et contrairement à une cloison standard, ce système ne se jointoie pas (pas de bandes, pas d’enduisage). Ce système de fixation unique permet son démontage et le réemploi de ses éléments.

Placo® a fourni 60 000 m² de ces cloisons démontables pour le Village des Athlètes. Une partie sera réemployée sur place par les promoteurs pour les besoins liés à la réversibilité après les compétitions. Une autre partie aura une deuxième vie et pourra être commercialisée dans de nouveaux chantiers en région parisienne. Cette démarche unique va contribuer à baisser l’empreinte carbone des nouvelles constructions accueillant ces matériaux de seconde vie après l’évènement. Le système ainsi réemployé aura le plus bas impact carbone du marché, la RE2020 spécifiant que les matériaux de réemploi ont un impact carbone nul (FDES en cours).

De quoi se compose la cloison démontable Placo® ?

La cloison démontable Placo®, d’une épaisseur totale de 72 mm, se compose :

d’une ossature métallique Placostil ® : constituée de rails Stil® R 48 fixés aux planchers supports en partie haute et basse, par collage, et de montants Stil ® M 48 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, simples ou doubles disposés à entraxe 0,60 ou 0,40 m,

: constituée de rails Stil® R 48 fixés aux planchers supports en partie haute et basse, par collage, et de montants Stil M 48 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, simples ou doubles disposés à entraxe 0,60 ou 0,40 m, d’une plaque Placo ® Premium ® BD 13 sans marquage et pré-enduite , constituant chaque parement, vissée sur l’ossature Placostil ® avec des vis à tête blanche de type Megaplac ® ,

, constituant chaque parement, vissée sur l’ossature Placostil avec des vis à tête blanche de type Megaplac , d’une laine de verre Isover PAR Phonic de 45 mm d’épaisseur.

La genèse du projet

L’objectif de la SOLIDEO, établissement public en charge de la livraison des 70 ouvrages olympiques, était de faire de ce quartier un démonstrateur de la ville durable de demain. Pour l’imaginer, la SOLIDEO a imposé à toutes les parties prenantes des ambitions fortes et inédites en matière environnementale avec notamment un taux de réemploi de minimum 75 % des matériaux utilisés pendant la phase de l’évènement international.

Le Village des Athlètes, réparti sur trois communes et sur une surface totale de 52 hectares, est un projet emblématique des jeux olympiques de Paris 2024 où 14 250 athlètes y logeront. Dès 2025, Le Village des Athlètes se transformera pour accueillir 120 000 m² d’activités de bureaux et de commerces et plus de 2 800 nouveaux logements.

