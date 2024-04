HIMACS lance 5 nouvelles vasques, alliant esthétique et inclusivité

Dans cette optique, HIMACS est fier d'annoncer le lancement de cinq nouvelles vasques à encastrer qui offrent des solutions créatives aux concepteurs de salles de bains, aux prescripteurs et aux architectes, dont deux pour le design inclusif. Les nouvelles vasques incluent les modèles PMR de HIMACS qui répondent à la demande de designs inclusifs, combinant style et praticité, destinés aux utilisateurs à mobilité réduite ainsi qu'aux ménages multigénérationnels.

HIMACS PRM Series CB4628 HIMACS CB4430

La nouvelle vasque HIMACS CB4628 présentée ci-dessus fait partie de la série PRM, de même que le nouveau modèle CB5530 (image à la une). Ces deux vasques sont particulièrement peu profondes et leur conception permet aux utilisateurs en fauteuils roulants de s'en approcher de très près. " Nous sommes extrêmement fiers d'ajouter cinq nouveaux lavabos à notre collection de surfaces solides ", déclare Tim Lie, chef de produit chez HIMACS. " L'ajout de deux modèles créés pour les personnes à mobilité réduite permettra aux planificateurs et aux architectes de créer des espaces de salle de bains qui répondent au besoin d'un design inclusif sans sacrifier le style. "

Les nouvelles vasques comprennent également le CB452 ainsi que des modèles uniques, le CB4430 et le CB4530, qui sont dotés d'une valve en Solid Surface conçue pour être encastrée dans le fond du lavabo. Outre ses qualités esthétiques, HIMACS est également le choix idéal pour les lavabos et les plans de travail grâce à ses propriétés hygiéniques. Il résiste aux bactéries, aux virus et aux produits chimiques grâce à sa surface non-poreuse et résistante aux rayures qui empêche la saleté, les germes et les bactéries de pénétrer. Un nettoyage rapide et minutieux garantit également que la contamination croisée n'a aucune chance.

Vasque HIMACS CB452 Vasque HIMACS CB4430 Vasque HIMACS CB4530

Vasque HIMACS PRM Series CB4628 Vasque HIMACS PRM Series CB5530

Grâce à sa flexibilité innée et à ses caractéristiques particulières, HIMACS est le choix idéal pour des vasques élégantes et sans joints visibles. HIMACS est résistant, facile à nettoyer, durable et résistant à l'usure, aux rayures, aux taches et aux rayons UV. Sa surface non- poreuse le rend extrêmement rapide et facile à nettoyer, tandis que ses propriétés thermoformables lui permettent d'être moulé dans n'importe quelle forme et n'importe quelle taille. L'absence de joints visibles garantit également une finition impeccable qui empêche la saleté, les bactéries et les virus de s'accumuler sur la surface. HIMACS est donc un matériau aux propriétés hygiéniques et de purification de l'air imbattables, garanties par des certifications conformes aux normes LGA, NSF international standard et Greenguard.