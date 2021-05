Le contexte actuel a fait de l’habitat une véritable valeur refuge, amenant les ménages français à effectuer des travaux de rénovation pour optimiser leurs espaces de vie. Les aides à la rénovation, et notamment France Relance ou encore MaPrimRénov’, renforcent cette tendance qui combine vertueusement confort, écologie et économies.

Placo® a toujours placé l’accompagnement de ses clients, professionnels et bricoleurs avertis, au cœur de ses priorités. Fidèle à cette démarche et afin de leur simplifier la vie, le spécialiste du confort intérieur lance la nouvelle application « LE COMPAGNON PLACO® ».

Téléchargeable gratuitement sur smartphone et tablette via Google Play et l’App Store, elle accompagne les artisans et les bricoleurs sur les chantiers, de la mise en œuvre des systèmes de plaques de plâtre à leur finition. Simple à consulter, l’outil est pensé pour apporter une solution concrète aux trois besoins les plus exprimés sur le chantier :

aider à choisir des solutions adaptées au projet et aux besoins de confort spécifiques (acoustique, isolation, qualité de l’air, modularité, etc.),

garantir la qualité de mise en oeuvre.

optimiser le temps des travaux.

Cette application permet de disposer de pas à pas illustrés ainsi que de vidéos qui simplifient la mise en œuvre. Comment isoler un mur avec le doublage OPTIMAX HABITO® ? Comment traiter les joints entre les plaques de plâtre ? Comment monter une cloison sur ossature ? Comment installer une plaque de plâtre acoustique ? Autant de questions auxquelles trouver une réponse… en images !



LE COMPAGNON PLACO® met également à disposition, à tout moment et en tout lieu, des contenus riches :

astuces et points d’attention pour une mise en œuvre 100 % sereine,

guide de choix, pour orienter l’utilisateur vers la solution la plus appropriée à son projet d’aménagement intérieur, en neuf comme en rénovation,

descriptifs des gammes et solutions plafonds, cloisons, murs et finitions,

conseils PLACO® sur des innovations et solutions phares.

